استشهاد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال في أريحا

استشهاد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال في أريحا
التاريخ
10/21/2023 3:03:31 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 21 تشرين الأول (بترا) - استشهد فتى فلسطيني، فجر اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة أريحا.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان اليوم، إن الفتى محمد نواجعة (17 عاما)، استشهد متأثرا بإصابته بعدة رصاصات خلال المواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، التي شهدها شارع القدس جنوب أريحا.
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مخيمي عقبة جبر وعين السلطان بمدينة أريحا، وفجرت منزل المعتقل ماهر شلون، في مخيم عقبة جبر.
-- (بترا)
م . ف/أ م/ب ط
21/10/2023 12:52:27
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