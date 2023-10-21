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استشهاد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال في أريحا

10/21/2023 3:03:31 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 21 تشرين الأول (بترا) - استشهد فتى فلسطيني، فجر اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة أريحا.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان اليوم، إن الفتى محمد نواجعة (17 عاما)، استشهد متأثرا بإصابته بعدة رصاصات خلال المواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، التي شهدها شارع القدس جنوب أريحا.
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مخيمي عقبة جبر وعين السلطان بمدينة أريحا، وفجرت منزل المعتقل ماهر شلون، في مخيم عقبة جبر.
-- (بترا)
م . ف/أ م/ب ط
21/10/2023 12:52:27

MENAFN21102023000117011021ID1107280988

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