دفن جماعي لجثامين الشهداء في قطاع غزة
التاريخ
10/21/2023 3:03:31 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 21 تشرين الأول (بترا) - قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إنه للمرة الثانية خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع، يتم دفن جماعي لقرابة 43 شهيدا مجهولي الهوية في مقبرة الطوارئ.
-- (بترا)
أ ش/أ م/ب ط
21/10/2023 12:48:34
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