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دفن جماعي لجثامين الشهداء في قطاع غزة

10/21/2023 3:03:31 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 21 تشرين الأول (بترا) - قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إنه للمرة الثانية خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع، يتم دفن جماعي لقرابة 43 شهيدا مجهولي الهوية في مقبرة الطوارئ.
-- (بترا)
أ ش/أ م/ب ط
21/10/2023 12:48:34

MENAFN21102023000117011021ID1107280987

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