Saturday, 21 October 2023 11:15 GMT

على القيادة الإسرائيلية أن تدرك أيضا أنه لا يمكن لدولة أن تزدهر إذا بنيت على أساس من الظلم (بترا)

10/21/2023 3:03:24 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)


21/10/2023 12:33:15

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