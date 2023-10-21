قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية يتبرع لقطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 تشرين الأول(بترا)- وفرت مصانع وشركات قطاع الصناعات العلاجية والمستلزمات الطبية في غرفة صناعة الأردن، كميات كبيرة من منتجاتها، لغايات التبرع لأهالي قطاع غزة الذين يتعرضون لعدوان إسرائيلي غاشم.

وأكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أن غرف الصناعة بعموم المملكة أطلقت حملة شاملة من أجل مساعدة أهلنا في قطاع غزة، الذين يتعرضون لعدوان إسرائيلي غاشم وجرائم ومجازر.

وقال إن الدعم الذي يقدمه القطاع الصناعي يأتي تعبيرا عن التضامن والمساندة، ولو بشكل رمزي مع أهالي غزة في وجه آلة القتل والغطرسة التي تقترفها دولة الاحتلال بحق المدنيين والأطفال والنساء وكل مقومات الحياة الإنسانية بالقطاع.

ودعا الجغبير، القطاع الصناعي للاستمرار في تقديم التبرعات بجميع أشكالها، على أن تكون المساعدات العينية من مواد طويلة الأمد، كالمستلزمات الطبية والدوائية والخيم والمنتجات الغذائية وكل ما يلزم العائلات المنكوبة في قطاع غزة.

بدوره، قال ممثل قطاع الصناعات العلاجية والمستلزمات الطبية في غرفة صناعة الأردن الدكتور فادي الأطرش، إن القطاع استجاب بشكل فوري لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، بإرسال مساعدات إنسانية وطبية عاجلة لأهالي غزة وتوفيرها بالسرعة الممكنة، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وحملة التبرعات التي أطلقتها غرف الصناعة.

وعبر عن تقديره للتعاون والتنسيق الكبير الذي قدمته الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، لتسهيل عملية استلام التبرعات من الصناعيين، بالإضافة للتسهيلات التي قدمتها المؤسسة العامة للغذاء والدواء، لتسهيل مهمة شركات الأدوية.

وأشار الأطرش، إلى أن المواد المقدمة تعتبر أساسية للقطاع الصحي في غزة، لسد النقص في الأدوية والمستلزمات الطبية، بما يسهم في إدامة تقديم الخدمات الطبية التي يحتاجها المواطنون والمصابون ومستشفيات القطاع.

--(بترا)

س ص/أ م

21/10/2023 12:12:35