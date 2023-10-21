قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية يتبرع لقطاع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 21 تشرين الأول(بترا)- وفرت مصانع وشركات قطاع الصناعات العلاجية والمستلزمات الطبية في غرفة صناعة الأردن، كميات كبيرة من منتجاتها، لغايات التبرع لأهالي قطاع غزة الذين يتعرضون لعدوان إسرائيلي غاشم.
وأكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أن غرف الصناعة بعموم المملكة أطلقت حملة شاملة من أجل مساعدة أهلنا في قطاع غزة، الذين يتعرضون لعدوان إسرائيلي غاشم وجرائم ومجازر.
وقال إن الدعم الذي يقدمه القطاع الصناعي يأتي تعبيرا عن التضامن والمساندة، ولو بشكل رمزي مع أهالي غزة في وجه آلة القتل والغطرسة التي تقترفها دولة الاحتلال بحق المدنيين والأطفال والنساء وكل مقومات الحياة الإنسانية بالقطاع.
ودعا الجغبير، القطاع الصناعي للاستمرار في تقديم التبرعات بجميع أشكالها، على أن تكون المساعدات العينية من مواد طويلة الأمد، كالمستلزمات الطبية والدوائية والخيم والمنتجات الغذائية وكل ما يلزم العائلات المنكوبة في قطاع غزة.
بدوره، قال ممثل قطاع الصناعات العلاجية والمستلزمات الطبية في غرفة صناعة الأردن الدكتور فادي الأطرش، إن القطاع استجاب بشكل فوري لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، بإرسال مساعدات إنسانية وطبية عاجلة لأهالي غزة وتوفيرها بالسرعة الممكنة، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وحملة التبرعات التي أطلقتها غرف الصناعة.
وعبر عن تقديره للتعاون والتنسيق الكبير الذي قدمته الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، لتسهيل عملية استلام التبرعات من الصناعيين، بالإضافة للتسهيلات التي قدمتها المؤسسة العامة للغذاء والدواء، لتسهيل مهمة شركات الأدوية.
وأشار الأطرش، إلى أن المواد المقدمة تعتبر أساسية للقطاع الصحي في غزة، لسد النقص في الأدوية والمستلزمات الطبية، بما يسهم في إدامة تقديم الخدمات الطبية التي يحتاجها المواطنون والمصابون ومستشفيات القطاع.
--(بترا)
س ص/أ م
21/10/2023 12:12:35
MENAFN21102023000117011021ID1107280976
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