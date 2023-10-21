انطلاق قمة القاهرة الدولية للسلام الدولية بمشاركة الأردن لوقف الحرب على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 21 تشرين الأول (بترا) - انطلقت في العاصمة المصرية، اليوم السبت، قمة القاهرة الدولية للسلام، لوقف الحرب على غزة، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومشاركة جلالة الملك عبدالله الثاني وقادة وممثلي أكثر من 30 دولة و3منظمات دولية تتمثل بالأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية.

وتهدف القمة إلى وقف الحرب على قطاع غزة وبحث إدخال مستدام للمساعدات الإنسانية إلى القطاع، والشروع في بحث سُبل تسوية شاملة للنزاع الإسرائيلي- الفلسطيني، بموجب حل الدولتين.

وتأتي القمة لوضع الخطوط العريضة لتسوية القضية الفلسطينية وإيجاد حل نهائي لها، والتأكيد على رفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

ويشارك في القمة إلى جانب جلالة الملك عبدالله الثاني، كل من قادة الإمارات، البحرين، فلسطين، سلطنة عمان، قطر، موريتانيا، الكويت، جنوب افريقيا، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي والرئيس القبرصي واليوناني.

كما يشارك في القمة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقي وأمين عام الجامعة العربية، ورؤساء وزراء العراق واسبانيا وبريطانيا وايطاليا.

وتتزامن قمة مصر مع بداية الأسبوع الثالث من العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.





واكد الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمة بمستهل أعمال القمة بالعاصمة الإدارية بجمهورية مصر العربية، ان تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث على حساب مصر أبدا.

وقال، إن مصر تدين استهداف القتل والترويع لكل المدنيين المسالمين، متسائلا عن قيم الحضارة الإنسانية التي شيدناها على امتداد الألفيات والقرون، و المساواة بين أرواح البشر دون تمييز أو تفرقة.



وأضاف السيسي، إن مصر لم تغلق معبر رفح البري في أي لحظة، لكن القصف الإسرائيلي المتكرر حال دون عمله، مشيرا الى أنه اتفق مع الرئيس الأميركي جو بايدن على تشغيل المعبر بشكل مستدام بإشراف وتنسيق كامل وبالتنسيق مع الأمم المتحدة وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وتوزيع المساعدات بإشراف الأمم المتحدة على السكان في قطاع غزة.



وشدد على رفض التهجير القسري للفلسطينيين، وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، لافتا الى ان "شعوب العالم كله تترقب مواقفنا في هذه اللحظة التاريخية الدقيقة اتصالا بالتصعيد العسكري في إسرائيل والأرض الفلسطينية".

وطالب الرئيس المصري بوضع خريطة طريق تبدأ بوقف إطلاق النار تمهيدا لوضع خريطة طريق تنهي المأساة الإنسانية في قطاع غزة، وإحياء مسار السلام الخاص بإقامة دولة فلسطينية، داعيا الى توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني والمدنيين الابرياء.

واكد الرئيس السيسي ضرورة أن تبعث قمة "القاهرة للسلام" برسالة أمل إلى شعوب العالم بأن الغد سيكون أفضل.





وفي كلمته في القمة أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس "اننا لن نرحل، وسنبقى في أرضنا"، مشيرا الى ان حكومة الاحتلال الإسرائيلي لم تسمع نداءاتنا لوقف إطلاق النار.





واضاف، ان دوامة العنف تتجدد كل فترة بسبب غياب العدالة وإهمال حقوق الفلسطينيين، مؤكدا ان الشعب الفلسطيني الاعزل يواجه عدوانا وحشيا ينتهك القانون الدولي الإنساني.





وجدد ابو مازن رفضه "قتل المدنيين"، محذرا من محاولات تهجير الشعب الفلسطيني في غزة أو إخراج السكان في القدس والضفة من بيوتهم".





من جهته اكد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرش انه حان الوقت لإنهاء الكابوس الذي يهدد الاطفال وفلسطين والعالم.

واشار الى ان "شعب غزة بحاجة منا إلى الالتزام بوصول المساعدات"، داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وشدد غوتيرش على ضرورة الالتزام باتفاقيات جنيف وتجنب استهداف المدنيين والبيوت والمستشفيات المساعدات الإنسانية.





رئيس المجلس الاوروبي شارل ميشيل بدوره "إننا نحشد كافة الجهود لوقف هذا الصراع ونسلك كل المسالك لحماية المدنيين".

وأشار الى ضرورة "توفير الكهرباء والدواء والغذاء لغزة وتمكين الشعب الفلسطيني من الحصول على المساعدات من خلال الاتفاق مع مصر".





من جهته قال الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس ان مسؤوليتنا ان نعمل لاحتواء الصراع وبذل كافة الجهود للتوصل الى حل الدولتين ودعم السلطة الفلسطينية في مطالبها المشروعة للشعب الفلسطيني، داعيا الى تضافر الجهود لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة.





الى ذلك دعا رئيس حكومة اسبانيا بيدرو شانسيز الى حماية المدنيين ووصول المساعدات الى غزة ودعم شعب فلسطين ووقف فوري لإطلاق النار واطلاق الرهائن دون شرط من كل الجنسيات.





واضاف، ان الموقف هش ولا بد من استخدام كل القدرات الدولية لوقف التصعيد أولا ومن ثم تحقيق السلام بحل الدولتين، معتبرا أن القمة ستكون اول خطوة في مشوار السلام.





من جهته ثمن رئيس وزراء اليونان كرياكوس متسو تاكيس الموقف الشجاع للأردن ومصر من مسألة رفض تهجير الفلسطينيين، داعيا الى "وقف بحر الدم والتبعات السلبية على الطرفين الاسرائيلي والفلسطيني.





كما دعا الى اطلاق الرهائن وتقديم المساعدات الانسانية، مشيرا الى أهمية فتح ممرات انسانية من مصر الى غزة بالتنسيق مع الشركاء في الاتحاد الاوروبي.

وأكد أن المستقبل الذي نرغبه هو مستقبل السلام والذي لا يمكن ان يتحقق الا على اساس حل الدولتين وعدم وجود تدخل عسكري.





وقالت رئيسة وزراء ايطاليا جورجينا ميلوني ان اقامة دوله فلسطينية مهم جدا ويجب ان تكون هناك قوة سياسية لتحقيق ذلك، مشيرة الي ضرورة منع العنف ضد الاطفال الأبرياء.

ودعت استكمال العمل سويا لمنع التصعيد و السيطرة على التداعيات، واطلاق مبادرة لسلام مستدام تضمن للفلسطينيين دولتهم الى جانب اسرائيل.









بدوره أشار جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين الى الضرورة الملحة لحل القضية الفلسطينية، مشددا على الرفض القاطع لتهجير أهل غزة من أراضيهم، وضرورة إقامة الدولة الفلسطينية وفقا لحل الدولتين باعتبار هذا خيارا استراتيجيا لتحقيق الأمن والاستقرار.





وأضاف، إن تطورات الأحداث في قطاع غزة، ومعاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، والظروف الصعبة القاسية التي يمر بها، تؤكد الحاجة الملحة الى احتواء هذه الأزمة الخطيرة وتأثيراتها الانسانية.

ودعا الى تكثيف الجهد الدبلوماسي بين كافة الأطراف الاقليمية والدولية، لوقف التصعيد وانهاء العمليات العسكرية، وتوفير الحماية للمدنيين الأبرياء والإفراج عن جميع الأسرى والرهائن والمحتجزين، وتسهيل وصول المساعدات الطبية والغذاء والماء والوقود والكهرباء إلى قطاع غزة بموجب القانون الدولي الإنساني، والكف عن أي ممارسات من شأنها توسيع دائرة العنف.





وقال وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا انه لا يوجد فائز في هذا الصراع ويجب إنهاء الاعتداء الغاشم على غزة، لافتا الى ان غزة تشهد تدميرا لم نره من قبل.





وأضاف، ان المنطقة تواجه ظروفا عصيبة، مؤكدا ان كل الأعمال العدائية من الاحتلال الإسرائيلي وتدمير مرافق البنية التحتية في غزة أمر مرفوض.

وفي كلمته اشار وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الى ان الأحداث المأساوية في غزة تحتم علينا التحرك العاجل لحماية المدنيين وإطلاق سراح الأسرى، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف عمليتها العسكرية التي راح ضحيتها آلاف الأبرياء.

وعبر بين فرحان عن خيبة الأمل من عدم اتخاذ مجلس الأمن الدولي قرارا ينهي العنف في غزة حتى الآن.





من جهته اشار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الى ان آلاف المدنيين قتلوا أمام أعيننا في غزة، مشددا على ضرورة وقف هذه المذابح التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني.

وقال فيدان، ان إسرائيل تستفيد من الصمت الدولي تجاه الاعتداءات على الفلسطينيين واعتقالهم تحت زعم الإرهاب، مطالبا إسرائيل بوقف عملياتها العدائية تجاه الفلسطينيين وإلزامها بالقانون الدولي.

وأضاف، ان تركيا تؤمن بأن الطريق الصحيح يبدأ من وقف العنف وإيصال المساعدات إلى قطاع غزة ثم تفعيل حل الدولتين، مؤكدا ضرورة أن تكون هناك آلية دولية لالتزام كل الأطراف بوقف العنف.





بدورها اشارت وزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا الى ان رد إسرائيل على الهجمات يجب أن يأتي في إطار القانون وأن لا يطال المدنيين، لافتة الى أن فرنسا خصصت 10 ملايين دولار لمساعدة الشعب الفلسطيني وسيتم تسليمها للسلطة الفلسطينية.

وأكدت كولونا ضرورة التوصل إلى حل لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل مستدام.

من جهتها أعلنت وزيرة خارجية كندا ميلاني جولي عن تقديم بلادها مساعدات بقيمة 10 ملايين دولار لقطاع غزة وتخصيص 50 مليون دولار أخرى، داعية الى إيصال المساعدات الإنسانية بشكل سريع إلى قطاع غزة.

بدوره أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الحاجة الملحة لوقف الحرب بشكل عاجل وخفض التصعيد، مشيرا إلى أن حماية المدنيين وعدم استهدافهم وفقا لمبادئ القانون الدولي أمر مهم لا يمكن التنازل عنه.

وشدد على ضرورة السماح بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل كاف لمعالجة الوضع الإنساني الصعب الذي يشهده قطاع غزة، مؤكدا الرفض القاطع لمحاولة تهجير الفلسطينيين، وضرورة إطلاق عملية سلام تفضي إلى حل الدولتين ليحل السلام في المنطقة.

من جهته، قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إن غزة اليوم تشكل امتحانا جديدا للنظام العالمي الذي فشل مرات عدة في تطبيق ما ينادي به من قيم الإنسانية والعدل والحرية، مشيرا إلى أن فلسطين كانت وما زالت شاهدا حيا على هذا الفشل.

وقال السوداني، إن العراق يرفض بشدة محاولات إفراغ قطاع غزة من أهله، مشددا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وفتح المعابر الحدودية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة.

وأشار إلى ضرورة بذل الجهود من أجل رفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة، داعيا في الوقت ذاته إلى إنشاء صندوق لدعم وإعمار قطاع غزة.

ولفت إلى أن الاستمرار بتجاهل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، لا ينتج إلا المزيد من العنف وعدم الاستقرار في المنطقة والعالم.

بدوره، أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، أهمية العمل على مسارين هما الوقف الفوري للحرب على قطاع غزة، وفتح ممر آمن لإيصال المساعدات الإنسانية وتأمين استمرار إمدادات الغذاء والدواء والمياه والطاقة إلى أهل في قطاع غزة.

وطالب ابو الغيط القوى الدولية الرئيسية بالاتفاق العاجل على أفق واضح ومحدد لتسوية سياسية شاملة تجسد للشعب الفلسطيني دولته المستقلة، مؤكدا ان التسوية وحدها هي التي ستجنب الأجيال المقبلة دوامات الكراهية والعنف.

--(بترا)

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