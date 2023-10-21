شهيدان جراء قصف الاحتلال جنوب قطاع غزة
التاريخ
10/21/2023 3:03:20 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 21 تشرين الأول (بترا)- استشهد فلسطينيان جراء قصف طائرات الاحتلال دراجة نارية في خزاعة شرق خانيونس، جنوب قطاع غزة.
وقالت مصادر فلسطينية، إن طائرات الاحتلال استهدفت دراجة نارية شرق خانيونس، ما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين.
--(بترا)
أ ش/أ م/ب ط
21/10/2023 11:45:37
MENAFN21102023000117011021ID1107280970
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