الأونروا في غزة تتسلم 20 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 21 تشرين الأول (بترا)- قالت مصادر فلسطينية، إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، تسلمت 20 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية من المواد الغذائية والأدوية، دخلت من الجانب المصري إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح الحدودي.

وكان معبر رفح قد تم فتحه صباح اليوم لدخول الشاحنات المحملة بالمساعدات إلى قطاع غزة لتقديم المساعدات للفلسطينيين في ظل الاعتداءات التي يتعرضون لها جراء القصف المستمر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

كما تنتظر المئات من الشاحنات المحملة بالمساعدات الغذائية والدوائية أمام المعبر، استعدادا لدخول القطاع بعد ورود العديد من المساعدات، سواء المصرية أو العربية.

--(بترا)

أ ش/أ م/ب ط

21/10/2023 11:51:52

