الأونروا في غزة تتسلم 20 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 21 تشرين الأول (بترا)- قالت مصادر فلسطينية، إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، تسلمت 20 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية من المواد الغذائية والأدوية، دخلت من الجانب المصري إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح الحدودي.
وكان معبر رفح قد تم فتحه صباح اليوم لدخول الشاحنات المحملة بالمساعدات إلى قطاع غزة لتقديم المساعدات للفلسطينيين في ظل الاعتداءات التي يتعرضون لها جراء القصف المستمر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.
كما تنتظر المئات من الشاحنات المحملة بالمساعدات الغذائية والدوائية أمام المعبر، استعدادا لدخول القطاع بعد ورود العديد من المساعدات، سواء المصرية أو العربية.
--(بترا)
أ ش/أ م/ب ط
21/10/2023 11:51:52
MENAFN21102023000117011021ID1107280969
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