تواصل العدوان الإسرائيلي على غزة وارتقاء أكثر من 4000 شهيد

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 21 تشرين الأول (بترا)- أمجد الشوا- يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة، لليوم الخامس عشر على التوالي، ما أسفر عن ارتقاء أكثر من 4137 شهيدا بينهم 1524 طفلا، وإصابة ما يزيد على 13 ألفا بجروح مختلفة، في الوقت الذي قدرت فيه الأمم المتحدة عدد النازحين خارج منازلهم في القطاع، بأكثر من مليون مواطن، نصفهم من النساء والفتيات.

ولجأ معظم النازحين إلى مراكز الإيواء التابعة للأمم المتحدة، والتي كان معظمها من المدارس، حيث تحتضن كل مدرسة آلاف النازحين، يفترشون الأرض ويلتحفون السماء في شبه انعدام لمختلف الخدمات الأساسية، ليتقاسموا معا خاصة الأطفال والنساء، لحظات الرعب والخوف من أصوات القصف ومصير مجهول.

خرجوا من بيوتهم بحثا عن مأوى آمن في ظل قصف إسرائيلي متواصل لا يرحم، ومشاهد قتل ودمار أزالت أحياء بأكملها وأبراجا سكنية، تركوا خلفهم ذكرياتهم وكل شيء، خرجوا وطائرات الاحتلال تحوم فوق رؤوسهم لتهاجم قوافل الأطفال والنساء، دون أبسط مقومات الحياة، حيث توقفت إمدادات المياه والغذاء والدواء والكهرباء.

قصص تروى حول معاناة من هم في مراكز الإيواء، أولئك الذين تركوا جميعا بدون حماية في ظل نقص حاد لمياه الشرب والغذاء والأغطية واحتياجات أخرى، فيما لجأ مئات الآلاف إلى أسر مضيفة في بيوت وشقق سكنية ومحلات تجارية، ليتقاسموا رغيف الخبز الذي أصبح الحصول عليه مهمة شبه مستحيلة، وحتى هذه المساكن تستهدف يوميا في مختلف مناطق القطاع، خاصة في المناطق التي ادعى الاحتلال أنها آمنة، حيث استشهد وأصيب المئات منهم جراء قصف طائرات الاحتلال.

ولجأ الكثيرون لبيوت العبادة، من مساجد وكنائس، ومستشفيات ومؤسسات طبية وغيرها، والتي لم تسلم أيضا من استهداف الاحتلال، حيث استشهد 500 فلسطيني في قصف المستشفى الأهلي العربي، وكذلك في كنيسة الروم الأرثودكس التي استشهد فيها 18 فلسطينيا.

لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة في ظل قصف مجنون يستهدف المدنيين ومقومات الحياة ويمنع الإمدادات من الغذاء والمياه.

وأدى القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة إلى هدم أكثر من 5500 مبنى سكني بصورة كلية كانت تضم 14 ألفا و200 وحدة سكنية، فيما تضررت نحو 133 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي منها ما يزيد على 10 آلاف وحدة غير صالحة للسكن، إضافة إلى 62 مقرا حكوميا وعشرات المرافق العامة والخدمية.

ويشهد القطاع المحاصر كارثة إنسانية غير مسبوقة، ويعاني سكانه من شح الغذاء والمياه في ظل الحصار الشامل الذي تفرضه حكومة الاحتلال على غزة وسط انقطاع كامل للتيار الكهربائي والوقود.

--(بترا)

أ ش/أ م/ب ط

21/10/2023 11:05:11