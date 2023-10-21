13 شهيدا جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في دير البلح

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 21 تشرين الأول (بترا) - استشهد 13 فلسطينيا، وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في دير البلح وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات الاحتلال قصفت بعدد من الصواريخ منزلا في دير البلح، ما أسفر عن استشهاد 13 مواطنا وإصابة آخرين بجروح.

ولليوم الخامس عشر على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على غزة، في محاولة لإبادة أشكال الحياة كافة في القطاع، ما أسفر عن ارتقاء أكثر من 4137 شهيدا بينهم 1524 طفلا، وإصابة ما يزيد على 13 ألفا بجروح مختلفة.

-- (بترا)

أ ش/ب ط

21/10/2023 10:34:24