13 شهيدا جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في دير البلح

13 شهيدا جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في دير البلح
التاريخ
10/21/2023 3:03:10 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 21 تشرين الأول (بترا) - استشهد 13 فلسطينيا، وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في دير البلح وسط قطاع غزة.
وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات الاحتلال قصفت بعدد من الصواريخ منزلا في دير البلح، ما أسفر عن استشهاد 13 مواطنا وإصابة آخرين بجروح.
ولليوم الخامس عشر على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على غزة، في محاولة لإبادة أشكال الحياة كافة في القطاع، ما أسفر عن ارتقاء أكثر من 4137 شهيدا بينهم 1524 طفلا، وإصابة ما يزيد على 13 ألفا بجروح مختلفة.
-- (بترا)
أ ش/ب ط
21/10/2023 10:34:24
MENAFN21102023000117011021ID1107280965
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