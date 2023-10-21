بدء دخول شاحنات المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 21 تشرين الأول (بترا) - بدأت الشاحنات المحملة بالمساعدات بالدخول إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، لتقديم المساعدات للفلسطينيين في ظل الاعتداءات التي يتعرضون لها جراء القصف المستمر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

وتحركت الشاحنات في طريقها إلى غزة، وذلك بعدما عبرت معبر رفح، في حين تنتظر المئات من الشاحنات المحملة بالمساعدات الغذائية والدوائية أمام المعبر، استعدادا لدخول القطاع بعد ورود العديد من المساعدات، سواء المصرية أو العربية.

وكانت السلطات المصرية قد مهدت الطرق أمام دخول المساعدات عبر معبر رفح، والتي تتركز معظمها بالأدوات الطبية اللازمة لقطاع غزة.

ولليوم الخامس عشر على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على غزة، في محاولة لإبادة أشكال الحياة كافة في القطاع، ما أسفر عن ارتقاء أكثر من 4137 شهيدا بينهم 1524 طفلا، وإصابة ما يزيد على 13 ألفا بجروح مختلفة.

ويشهد القطاع المحاصر كارثة إنسانية غير مسبوقة، ويعاني سكانه من شح الغذاء والمياه في ظل الحصار الشامل الذي تفرضه حكومة الاحتلال على غزة وسط انقطاع كامل للتيار الكهربائي والوقود.

-- (بترا)

ن ا/أ م/ب ط

21/10/2023 10:31:22