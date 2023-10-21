بدء دخول شاحنات المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 21 تشرين الأول (بترا) - بدأت الشاحنات المحملة بالمساعدات بالدخول إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، لتقديم المساعدات للفلسطينيين في ظل الاعتداءات التي يتعرضون لها جراء القصف المستمر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.
وتحركت الشاحنات في طريقها إلى غزة، وذلك بعدما عبرت معبر رفح، في حين تنتظر المئات من الشاحنات المحملة بالمساعدات الغذائية والدوائية أمام المعبر، استعدادا لدخول القطاع بعد ورود العديد من المساعدات، سواء المصرية أو العربية.
وكانت السلطات المصرية قد مهدت الطرق أمام دخول المساعدات عبر معبر رفح، والتي تتركز معظمها بالأدوات الطبية اللازمة لقطاع غزة.
ولليوم الخامس عشر على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على غزة، في محاولة لإبادة أشكال الحياة كافة في القطاع، ما أسفر عن ارتقاء أكثر من 4137 شهيدا بينهم 1524 طفلا، وإصابة ما يزيد على 13 ألفا بجروح مختلفة.
ويشهد القطاع المحاصر كارثة إنسانية غير مسبوقة، ويعاني سكانه من شح الغذاء والمياه في ظل الحصار الشامل الذي تفرضه حكومة الاحتلال على غزة وسط انقطاع كامل للتيار الكهربائي والوقود.
-- (بترا)
ن ا/أ م/ب ط
21/10/2023 10:31:22
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