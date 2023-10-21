الصحة العالمية تعرب عن قلقها من تحذير الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء مستشفى القدس

الصحة العالمية تعرب عن قلقها من تحذير الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء مستشفى القدس
التاريخ
10/21/2023 3:03:08 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 21 تشرين الأول (بترا) - أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها من التحذير بإخلاء مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، تمهيدا لقصفه من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وشددت المنظمة، اليوم السبت، في بيان صادر عن مكتبها الإقليمي في الشرق الأوسط، على ضرورة احترام حرمة أماكن الرعاية الصحية في جميع الأوقات، وأن المستشفى إلى جانب تواجد أعداد من المرضى والمصابين والأطباء والكوادر الصحية بداخله، يوجد به المئات من النساء والأطفال بحثا عن مأوى لهم.
-- (بترا)
رصد/ي ف/أ م/ب ط
21/10/2023 10:15:55
MENAFN21102023000117011021ID1107280963
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