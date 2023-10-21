الصحة العالمية تعرب عن قلقها من تحذير الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء مستشفى القدس

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 تشرين الأول (بترا) - أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها من التحذير بإخلاء مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، تمهيدا لقصفه من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وشددت المنظمة، اليوم السبت، في بيان صادر عن مكتبها الإقليمي في الشرق الأوسط، على ضرورة احترام حرمة أماكن الرعاية الصحية في جميع الأوقات، وأن المستشفى إلى جانب تواجد أعداد من المرضى والمصابين والأطباء والكوادر الصحية بداخله، يوجد به المئات من النساء والأطفال بحثا عن مأوى لهم.

-- (بترا)

رصد/ي ف/أ م/ب ط

21/10/2023 10:15:55