الملك يغادر إلى القاهرة للمشاركة في قمة دولية من أجل وقف الحرب على غزة

الملك يغادر إلى القاهرة للمشاركة في قمة دولية من أجل وقف الحرب على غزة
التاريخ
10/21/2023 3:03:06 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 21 تشرين الأول (بترا) - غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن، اليوم السبت، متوجها إلى مصر لترؤس الوفد الأردني المشارك في قمة القاهرة للسلام.
وتُعقد القمة، التي تستضيفها جمهورية مصر العربية اليوم، في إطار الجهود المبذولة لوقف الحرب على غزة.
ويضم الوفد الأردني نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفير الأردني في القاهرة أمجد العضايلة.
وأدى سمو الأمير فيصل بن الحسين اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.
-- (بترا)
ب ط
21/10/2023 10:10:49
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