الملك يغادر إلى القاهرة للمشاركة في قمة دولية من أجل وقف الحرب على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 تشرين الأول (بترا) - غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن، اليوم السبت، متوجها إلى مصر لترؤس الوفد الأردني المشارك في قمة القاهرة للسلام.

وتُعقد القمة، التي تستضيفها جمهورية مصر العربية اليوم، في إطار الجهود المبذولة لوقف الحرب على غزة.

ويضم الوفد الأردني نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفير الأردني في القاهرة أمجد العضايلة.

وأدى سمو الأمير فيصل بن الحسين اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.

-- (بترا)

ب ط

21/10/2023 10:10:49