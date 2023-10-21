السفارة الأميركية بإسرائيل: معبر رفح سيفتح في العاشرة صباحا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 تشرين الأول (بترا) - أعلنت السفارة الأميركية في إسرائيل، اليوم السبت، عن تلقيها معلومات تفيد بأن معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة سيفتح عند الـ 10 صباحا بالتوقيت المحلي.

وأشارت السفارة في منشور على شبكات التواصل الاجتماعي، إلى أنه إذا تم فتح معبر رفح فمن غير الواضح إلى أي مدى قد يتمكن الرعايا الأجانب من مغادرة غزة.

-- (بترا)

رصد/ي ف/ب ط

21/10/2023 09:42:08