السفارة الأميركية بإسرائيل: معبر رفح سيفتح في العاشرة صباحا

السفارة الأميركية بإسرائيل: معبر رفح سيفتح في العاشرة صباحا
التاريخ
10/21/2023 3:03:04 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 21 تشرين الأول (بترا) - أعلنت السفارة الأميركية في إسرائيل، اليوم السبت، عن تلقيها معلومات تفيد بأن معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة سيفتح عند الـ 10 صباحا بالتوقيت المحلي.
وأشارت السفارة في منشور على شبكات التواصل الاجتماعي، إلى أنه إذا تم فتح معبر رفح فمن غير الواضح إلى أي مدى قد يتمكن الرعايا الأجانب من مغادرة غزة.
-- (بترا)
رصد/ي ف/ب ط
21/10/2023 09:42:08
MENAFN21102023000117011021ID1107280960
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