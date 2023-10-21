عشرات الشهداء بقصف إسرائيلي للمنازل في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة21 تشرين الأول (بترا)-استشهد عشرة مواطنين، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في رفح جنوب قطاع.

واستشهد أيضا أربعة مواطنين، من بينهم طفلة (14سنة) وطفل (8 سنوات) في قصف شقة سكنية في رفح جنوبي قطاع غزة.

كما استشهد 24 فلسطينيا في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لأحد المنازل في جباليا شمالي قطاع غزة.

وقالت وزارة الداخلية في غزة إن طائرات الاحتلال قصفت منزلا على رؤوس ساكنيه قرب مدرسة عثمان بن عفان، واستهدفت منزلاً آخر في منطقة الصفطاوي شمالي القطاع.

--(بترا)

ا ش/ ف ج

21/10/2023 07:23:30