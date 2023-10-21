عشرات الشهداء بقصف إسرائيلي للمنازل في غزة

عشرات الشهداء بقصف إسرائيلي للمنازل في غزة
التاريخ
10/21/2023 3:02:59 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة21 تشرين الأول (بترا)-استشهد عشرة مواطنين، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في رفح جنوب قطاع.
واستشهد أيضا أربعة مواطنين، من بينهم طفلة (14سنة) وطفل (8 سنوات) في قصف شقة سكنية في رفح جنوبي قطاع غزة.
كما استشهد 24 فلسطينيا في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لأحد المنازل في جباليا شمالي قطاع غزة.
وقالت وزارة الداخلية في غزة إن طائرات الاحتلال قصفت منزلا على رؤوس ساكنيه قرب مدرسة عثمان بن عفان، واستهدفت منزلاً آخر في منطقة الصفطاوي شمالي القطاع.
--(بترا)
ا ش/ ف ج
21/10/2023 07:23:30
MENAFN21102023000117011021ID1107280959
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