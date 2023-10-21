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الجمهوريون يسحبون ترشيح جوردان لرئاسة مجلس النواب

10/21/2023 3:02:58 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

واشنطن 21 تشرين الأول (بترا) - تخلى الجمهوريون عن حليف دونالد ترمب المحافظ المتشدد جم جوردان، مرشحا لرئاسة مجلس النواب في اقتراع سرّي أمس الجمعة بعد فشله بالفوز بالمنصب للمرة الثالثة.
ونقلت واشنطن تايمز، عن نواب قولهم، إنهم سيعقدون "منتدى للمرشحين" لاختيار مرشحهم المقبل بعد غد الاثنين، فيما يتوقع أن يتم الإعلان يوم غد الأحد عن عدد من الأسماء.
وقال جوردان للصحفيين لدى مغادرة قاعة مجلس النواب قبيل عطلة نهاية الأسبوع، "علينا أن نجتمع" من أجل التوصل إلى شخصية ترأس مجلس النواب، مؤكدا وضع حد لمساعيه لتولي المنصب، ومتعهدا ببذل قصارى جهده لمساعدة هذا الشخص من أجل مساعدة الشعب الأميركي.
وكان جوردان قد أخفق أمس الجمعة للمرة الثالثة في حصد التأييد الكافي للفوز بمنصب رئيس مجلس النواب.
--(بترا)
ب خ/ ف ج
21/10/2023 06:58:01

MENAFN21102023000117011021ID1107280958

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