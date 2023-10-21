الجمهوريون يسحبون ترشيح جوردان لرئاسة مجلس النواب

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 21 تشرين الأول (بترا) - تخلى الجمهوريون عن حليف دونالد ترمب المحافظ المتشدد جم جوردان، مرشحا لرئاسة مجلس النواب في اقتراع سرّي أمس الجمعة بعد فشله بالفوز بالمنصب للمرة الثالثة.
ونقلت واشنطن تايمز، عن نواب قولهم، إنهم سيعقدون "منتدى للمرشحين" لاختيار مرشحهم المقبل بعد غد الاثنين، فيما يتوقع أن يتم الإعلان يوم غد الأحد عن عدد من الأسماء.
وقال جوردان للصحفيين لدى مغادرة قاعة مجلس النواب قبيل عطلة نهاية الأسبوع، "علينا أن نجتمع" من أجل التوصل إلى شخصية ترأس مجلس النواب، مؤكدا وضع حد لمساعيه لتولي المنصب، ومتعهدا ببذل قصارى جهده لمساعدة هذا الشخص من أجل مساعدة الشعب الأميركي.
وكان جوردان قد أخفق أمس الجمعة للمرة الثالثة في حصد التأييد الكافي للفوز بمنصب رئيس مجلس النواب.
--(بترا)
ب خ/ ف ج
21/10/2023 06:58:01
MENAFN21102023000117011021ID1107280958
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