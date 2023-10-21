بايدن يعرب عن سعادته الغامرة بعد الإفراج عن أسيرتين أميركيتين

MENAFN - Jordan News Agency)



واشنطن 21 تشرين الأول (بترا) - أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الجمعة، عن "سعادته الغامرة" بعد الإفراج عن أسيرتين أميركيتين إثر الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الجاري.

ونقلت واشنطن بوست، عن بايدن قوله في بيان "اليوم، قمنا بتأمين الإفراج عن أميركيتين، وأشعر بسعادة غامرة لأنهما ستجتمعان قريبا مع عائلتيهما".

--(بترا)

ب خ

21/10/2023 06:51:05