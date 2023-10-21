بايدن يعرب عن سعادته الغامرة بعد الإفراج عن أسيرتين أميركيتين

بايدن يعرب عن سعادته الغامرة بعد الإفراج عن أسيرتين أميركيتين
التاريخ
10/21/2023 3:02:58 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 21 تشرين الأول (بترا) - أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الجمعة، عن "سعادته الغامرة" بعد الإفراج عن أسيرتين أميركيتين إثر الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الجاري.
ونقلت واشنطن بوست، عن بايدن قوله في بيان "اليوم، قمنا بتأمين الإفراج عن أميركيتين، وأشعر بسعادة غامرة لأنهما ستجتمعان قريبا مع عائلتيهما".
--(بترا)
ب خ
21/10/2023 06:51:05
MENAFN21102023000117011021ID1107280957
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