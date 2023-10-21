مسؤول في الخارجية الأميركية يستقيل احتجاجا على تعامل إدارة بايدن الخاطئ مع إسرائيل

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن 21 تشرين الأول (بترا)- أعلن أحد المسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية عن استقالته؛ احتجاجا على نهج إدارة جو بايدن في "التعامل الخاطىء مع أزمة الشرق الأوسط".

وقال جوش بول على موقع (لينكدان) إن استقالته جاءت بسبب "الخلاف حول السياسة المتعلقة بمساعدتنا الفتاكة المستمرة لإسرائيل".

وبحسب موقع (هافينغتون بوست)، عبر موظفون في الخارجية الأميركية عن استيائهم من نهج سياسة الإدارة الأميركية حيال العدوان الإسرائيلي على غزة.

وقال أحد الموظفين للموقع إن هناك "عصيانا" يجري التخطيط له في الوزارة قريبا.

واعترف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمس الجمعة، ب"الأثر العاطفي" ، على الموظفين بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة.

وبحسب واشنطن بوست، تحدثت تفارير إعلامية عن التخطيط لعصيان داخل الوزارة؛ احتجاجا على طريقة تعامل واشنطن مع هذا الملف.

ووجّه بلينكن رسالة إلى جميع موظفي وزارته الخميس الماضي، أشار فيها إلى الظروف "الصعبة" التي تؤثر على السلك الدبلوماسي الأميركي.

وتعهد المسؤولون الأميركيون، وفي مقدمتهم الرئيس جو بايدن وبلينكن بالدعم الثابت لإسرائيل، مباركا علنا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي ذهب ضحيته آلاف المدنيين العزل والأطفال الأبرياء.

--(بترا)

ب خ/ف ج

21/10/2023 06:33:28