مسؤول في الخارجية الأميركية يستقيل احتجاجا على تعامل إدارة بايدن الخاطئ مع إسرائيل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 21 تشرين الأول (بترا)- أعلن أحد المسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية عن استقالته؛ احتجاجا على نهج إدارة جو بايدن في "التعامل الخاطىء مع أزمة الشرق الأوسط".
وقال جوش بول على موقع (لينكدان) إن استقالته جاءت بسبب "الخلاف حول السياسة المتعلقة بمساعدتنا الفتاكة المستمرة لإسرائيل".
وبحسب موقع (هافينغتون بوست)، عبر موظفون في الخارجية الأميركية عن استيائهم من نهج سياسة الإدارة الأميركية حيال العدوان الإسرائيلي على غزة.
وقال أحد الموظفين للموقع إن هناك "عصيانا" يجري التخطيط له في الوزارة قريبا.
واعترف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمس الجمعة، ب"الأثر العاطفي" ، على الموظفين بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة.
وبحسب واشنطن بوست، تحدثت تفارير إعلامية عن التخطيط لعصيان داخل الوزارة؛ احتجاجا على طريقة تعامل واشنطن مع هذا الملف.
ووجّه بلينكن رسالة إلى جميع موظفي وزارته الخميس الماضي، أشار فيها إلى الظروف "الصعبة" التي تؤثر على السلك الدبلوماسي الأميركي.
وتعهد المسؤولون الأميركيون، وفي مقدمتهم الرئيس جو بايدن وبلينكن بالدعم الثابت لإسرائيل، مباركا علنا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي ذهب ضحيته آلاف المدنيين العزل والأطفال الأبرياء.
--(بترا)
ب خ/ف ج
21/10/2023 06:33:28
MENAFN21102023000117011021ID1107280956
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.