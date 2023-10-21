الأمم المتحدة: ارتفاع عدد شهداء الضفة الغربية إلى 88 مواطنا فلسطينيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 21 تشرين الأول (بترا)- أعلن تقرير صادر عن مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ بداية العدوان الإسرائيلي في السابع من الشهر الجاري إلى 88 مواطنا فلسطينيا، من بينهم 26 طفلا.
وقتلت القوات الإسرائيلية أمس ثلاثة أطفال فلسطينيين آخرين خلال الاشتباكات.
وبحسب التقرير فإن القوات الإسرائيلية قتلت 82 فلسطينيا، فيما قُتل ستة فلسطينيين على يد المستوطنين الإسرائيليين، بينهم طفل واحد.
ووثقت منظمة الصحة العالمية 81 هجوما على الرعاية الصحية في الضفة الغربية أثرت على 64 سيارة إسعاف.
وشملت 45 هجوما انطوت على عرقلة تقديم الرعاية الصحية، فيما 44 حالة تنطوي على عنف جسدي ضد الفرق الصحية؛ منها 16 حالة تتعلق باحتجاز موظفين صحيين وسيارات إسعاف؛ و 9 تتعلق بالبحث العسكري عن الأصول الصحية.
من جهة أخرى، قدرت الأمم المتحدة العدد التراكمي للنازحين منذ بدء الأعمال العدائية على غزة بحوالي 1.4 مليون شخص.
وقالت الأمم المتحدة في تقرير إنساني صدر اليوم إن حوالي 544 ألف شخص يقيمون في 147 مدرسة تابعة للأونروا، منهم 367 ألف في وسط وجنوب غزة وحدها.
ولجأ 70 ألف في 67 مدرسة غير تابعة للأونروا، فيما لجأ حوالي 101 ألف إلى المركز الأرثوذكسي والكنائس والمستشفيات والمباني العامة الأخرى، وهناك حوالي 700 ألف نازح مع عائلات مضيفة.
--(بترا)
م د/ ف ج
21/10/2023 06:08:43
MENAFN21102023000117011021ID1107280955
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