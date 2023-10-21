الأمم المتحدة: ارتفاع عدد شهداء الضفة الغربية إلى 88 مواطنا فلسطينيا

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 21 تشرين الأول (بترا)- أعلن تقرير صادر عن مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ بداية العدوان الإسرائيلي في السابع من الشهر الجاري إلى 88 مواطنا فلسطينيا، من بينهم 26 طفلا.

وقتلت القوات الإسرائيلية أمس ثلاثة أطفال فلسطينيين آخرين خلال الاشتباكات.

وبحسب التقرير فإن القوات الإسرائيلية قتلت 82 فلسطينيا، فيما قُتل ستة فلسطينيين على يد المستوطنين الإسرائيليين، بينهم طفل واحد.

ووثقت منظمة الصحة العالمية 81 هجوما على الرعاية الصحية في الضفة الغربية أثرت على 64 سيارة إسعاف.

وشملت 45 هجوما انطوت على عرقلة تقديم الرعاية الصحية، فيما 44 حالة تنطوي على عنف جسدي ضد الفرق الصحية؛ منها 16 حالة تتعلق باحتجاز موظفين صحيين وسيارات إسعاف؛ و 9 تتعلق بالبحث العسكري عن الأصول الصحية.

من جهة أخرى، قدرت الأمم المتحدة العدد التراكمي للنازحين منذ بدء الأعمال العدائية على غزة بحوالي 1.4 مليون شخص.

وقالت الأمم المتحدة في تقرير إنساني صدر اليوم إن حوالي 544 ألف شخص يقيمون في 147 مدرسة تابعة للأونروا، منهم 367 ألف في وسط وجنوب غزة وحدها.

ولجأ 70 ألف في 67 مدرسة غير تابعة للأونروا، فيما لجأ حوالي 101 ألف إلى المركز الأرثوذكسي والكنائس والمستشفيات والمباني العامة الأخرى، وهناك حوالي 700 ألف نازح مع عائلات مضيفة.

--(بترا)

م د/ ف ج

21/10/2023 06:08:43