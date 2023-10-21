أجواء معتدلة في أغلب المناطق وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة حتى الاثنين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 21 تشرين الأول (بترا)- يطرأ اليوم السبت، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة في شرق المملكة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غدٍ الأحد، معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.
وتكون الأجواء يوم الاثنينمعتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.
ويطرأ يوم الثلاثاء، انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 28 - 18 درجات مئوية، وفي غرب عمان 26 - 16، وفي المرتفعات الشمالية 24 - 16 وفي مرتفعات الشراة 25 - 14، وفي مناطق البادية 31 - 17، وفي مناطق السهول 28 - 19، وفي الأغوار الشمالية 34 - 23، وفي الأغوار الجنوبية 35 - 25، وفي البحر الميت 34 - 24، وفي خليج العقبة 34 - 24 درجة مئوية.
-- (بترا)
م ح/ف ج
21/10/2023 06:01:01
MENAFN21102023000117011021ID1107280954
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