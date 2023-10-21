وزيرة الصحة الفلسطينية تناشد المجتمع الدولي التدخل قبل وقوع مجزرة في مستشفى القدس

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 21 تشرين الأول(بترا) - وجهت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة ليلة السبت مناشدة عاجلة للمجتمع الدولي وجميع المنظمات الدولية المعنية بالشأن الصحي وحقوق الإنسان للتدخل وحماية مستشفى القدس التابع للهلال الأحمر من القصف الذي تهدد به سلطات الاحتلال الإسرائيلي .

وأضافت الدكتورة الكيلة في مناشدتها أن على المجتمع الدولي التدخل قبل فوات الأوان، حتى لا تتكرر مجزرة مستشفى المعمداني مرة أخرى.

وتابعت أن جمعية الهلال الأحمر في قطاع غزة تلقت تهديداً من سلطات الاحتلال بقصف مستشفى القدس، حيث طالبت بالإخلاء الفوري للمستشفى الذي يضم أكثر من 400 مريض وحوالي 12 ألف نازح من المدنيين الذين لجأوا إلى المستشفى باعتباره مكاناً آمناً.

--(بترا)

م . ف/ح أ

21/10/2023 00:24:49