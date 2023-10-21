Saturday, 21 October 2023 11:12 GMT

وفاة الفنان الكويتى عباس البدرى بعد صراع مع المرض

10/21/2023 3:01:28 PM
(MENAFN- Youm7) توفي اليوم الفنان عباس البدري عن عمر يناهز الـ 78 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض بحسب ما أعلنته جريدة "الراي" الكويتية.

اشتهر البدري فى دول الخليج والوطن العربي، وتعاون فى بداياته مع الملحن إبراهيم الصولة واستمر هذا التعاون في العديد من الأغاني، إذ أن رصيد البدري يحتوي على أكثر من 200 أغنية.

من اشهر أعماله أغنية "خليجية " التي حققت نجاحاً كبيراً وما زال الجمهور يتذكرها إلى اليوم ومعظم الفنانين يتغنون بها في حفلاتهم الجماهيرية، بالاضافة إلى أغنية غالي لو يبعد التي تعد واحدة من أبرز الأغاني الكويتية التي تعيش في ذاكرة الجمهور والأرشيف الغنائي الكويتي لغاية هذه اللحظة.










MENAFN21102023000132011024ID1107280951

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث