وفاة الفنان الكويتى عباس البدرى بعد صراع مع المرض

MENAFN - Youm7) توفي اليوم الفنان عباس البدري عن عمر يناهز الـ 78 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض بحسب ما أعلنته جريدة "الراي" الكويتية.

اشتهر البدري فى دول الخليج والوطن العربي، وتعاون فى بداياته مع الملحن إبراهيم الصولة واستمر هذا التعاون في العديد من الأغاني، إذ أن رصيد البدري يحتوي على أكثر من 200 أغنية.

من اشهر أعماله أغنية "خليجية " التي حققت نجاحاً كبيراً وما زال الجمهور يتذكرها إلى اليوم ومعظم الفنانين يتغنون بها في حفلاتهم الجماهيرية، بالاضافة إلى أغنية غالي لو يبعد التي تعد واحدة من أبرز الأغاني الكويتية التي تعيش في ذاكرة الجمهور والأرشيف الغنائي الكويتي لغاية هذه اللحظة.











