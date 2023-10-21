وفاة الفنان الكويتى عباس البدرى بعد صراع مع المرض

(MENAFN
- Youm7) توفي اليوم الفنان عباس البدري عن عمر يناهز الـ 78 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض بحسب ما أعلنته جريدة "الراي" الكويتية.
اشتهر البدري فى دول الخليج والوطن العربي، وتعاون فى بداياته مع الملحن إبراهيم الصولة واستمر هذا التعاون في العديد من الأغاني، إذ أن رصيد البدري يحتوي على أكثر من 200 أغنية.
من اشهر أعماله أغنية "خليجية " التي حققت نجاحاً كبيراً وما زال الجمهور يتذكرها إلى اليوم ومعظم الفنانين يتغنون بها في حفلاتهم الجماهيرية، بالاضافة إلى أغنية غالي لو يبعد التي تعد واحدة من أبرز الأغاني الكويتية التي تعيش في ذاكرة الجمهور والأرشيف الغنائي الكويتي لغاية هذه اللحظة.
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