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حسين فهمى ومدحت العدل يصلان الإمارات للمشاركة فى مهرجان الشارقة السينمائى للأطفال والشباب

10/21/2023 3:01:28 PM
(MENAFN- Youm7) وصل كل من النجم حسين فهمي، والمنتج مدحت العدل والإعلامية بوسي شلبي إلى الإمارات، لحضور فعاليات مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، في دورته العاشرة، على أن يقام في الفترة من 22 إلى 28 أكتوبر الجاري،

على أن يشارك هذا العام في الدورة الـ10 من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب التي تقام في الفترة ما بين 22-28 أكتوبر الجاري وتتضمن عروضًا سينمائيةً من دول تشارك لأول مرة في الحدث.



وهذه هي الدول التي تشارك في الدورة الـ 10 من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب: فرنسا، المملكة العربية السعودية، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، إيران، بلجيكا، سويسرا، الجمهورية التشيكية، اليمن، بجانب مشاركة إستونيا، ألمانيا، كوريا الجنوبية، إسبانيا، المملكة المتحدة، إيطاليا، لوكسمبورج، قطر، فيتنام، بالإضافة إلى سوريا، تايوان، الأرجنتين، الصين، الهند، أيرلندا، الأردن، الكويت، أوزبكستان، مع مشاركة لبنان، المغرب، النرويج، سلطنة عمان، البرتغال، روسيا، جنوب أفريقيا، السويد، توجو، الإمارات العربية المتحدة.



وكانت قد صرحت الشيخة جواهر بنت عبد الله القاسمي خلال كلمتها: "على مدار 10 أعوام، قدم المهرجان إسهامات عديدة لدعم مسيرة السينما المحلية والعربية، حتى أصبح منصة عالمية تعزز القيم الجمالية والإبداعية لدى أطفالنا وشبابنا".



وأكدت الشيخة جواهر بنت عبد الله أن النسخة العاشرة من المهرجان تعد الجمهور بالذهاب إلى أبعد بكثير مما يتوقعه، عبر نخبة من الأفلام هي الأفضل عالمياً ومبادرات خلاقة تثري معارف الأطفال وتراهن على مواهبهم.












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