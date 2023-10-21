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حفيدة شريف منير تدعم غزة من خلال الهلال الأحمر.. فيديو

10/21/2023 3:01:28 PM
(MENAFN- Youm7) قامت لارا حفيدة النجم شريف منير وابنة أسما شريف منير ، بالمشاركة في جهود ودعم وتقديم المساعدات المصرية الإنسانية لأهل غزة الذين يتعرضون للضرب من قوات الاحتلال الإسرائيلي من يوم 7 أكتوبر الماضي.
وأعرب شريف منير وابنته أسما سعادتهما وفخرهما بما قامت به لارا من مجهود وإنساني و وطني كبير ، من خلال
تطوعها و مساعدتها في الهلال الأحمر المصري ، وقدمت لارا فيديو لها تتحدث به باللغة الإنجليزية لكي يصل لأكبر عدد ممكن من الغرب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتواجد وفد من
نقابة المهن التمثيلية ، أمس الجمعة، أمام معبر رفح لدعم أهل غزة، رافعين أعلام فلسطين، بصحبة الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وشارك في الوفد الفنان سامح حسين ومحمد محمود وميدو عادل وعزوز عادل، المخرج سامح بسيونى.







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