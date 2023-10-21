حفيدة شريف منير تدعم غزة من خلال الهلال الأحمر.. فيديو

(MENAFN
- Youm7) قامت لارا حفيدة النجم شريف منير وابنة أسما شريف منير ، بالمشاركة في جهود ودعم وتقديم المساعدات المصرية الإنسانية لأهل غزة الذين يتعرضون للضرب من قوات الاحتلال الإسرائيلي من يوم 7 أكتوبر الماضي.
وأعرب شريف منير وابنته أسما سعادتهما وفخرهما بما قامت به لارا من مجهود وإنساني و وطني كبير ، من خلال
تطوعها و مساعدتها في الهلال الأحمر المصري ، وقدمت لارا فيديو لها تتحدث به باللغة الإنجليزية لكي يصل لأكبر عدد ممكن من الغرب على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتواجد وفد من
نقابة المهن التمثيلية ، أمس الجمعة، أمام معبر رفح لدعم أهل غزة، رافعين أعلام فلسطين، بصحبة الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وشارك في الوفد الفنان سامح حسين ومحمد محمود وميدو عادل وعزوز عادل، المخرج سامح بسيونى.
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