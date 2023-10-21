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رئيس ملتقى القاهرة للمسرح الجامعى: إطلاق اسم رنا أبو العلا على إحدى جوائز المهرجان

10/21/2023 3:01:28 PM
(MENAFN- Youm7) بدأ منذ قليل حفل افتتاح الدورة الخامسة من ملتقى القاهرة الدولى للمسرح الجامعي ، دورة الفنانة الكبيرة فريدة فهمي، بمسرح الجامعة البريطانية، والذي يرأسه المخرج عمرو قابيل، وبحضور المؤلف وليد يوسف، الفنان أحمد أبو رحيمة مدير إدارة المسرح بالشارقة، والفنان عبد الله الشيحي مدير مسرح عچمان ، والفنان طارق الدسوقي، والفنان حسام داغر.

وقال المخرج عمرو قابيل رئيس المهرجان: ضيوف مصر الكرام من كل مكان، لم أكن أتصور ونحن نضع شعار الدورة الخامسة "الحياة لنا" أن الحياة ستضعنا في هذا الاختبار الصعب، واليوم نجيب علي هذا الاختبار، فكان مصيرنا الذي اخترناه بإرادتنا هو المسرح الذي نعبر منه عن قيم الحق والخير والجمال، فالمسرح هو الذي علمنا الحب والحق، وهو الذي علمنا المقاومة، ومن هنا نعلن بل نصرخ لتصل صرخاتنا لكل منتهك حق لن تستطيعوا أن تسلبوا منا الحياة فالحياة لنا.

واليوم في الدورة الخامسة وقد فقدنا واحدة من أعمدة ملتقي القاهرة الجامعي وهي الناقدة رنا أبو العلا، لذا سنقوم بإطلاق اسمها على إحدى جوائز المهرجان بشكل دائم، وهي جائزة رنا أبو العلا لأفضل أداء جماعي.

وينظم الملتقى دورته الخامسة، في الفترة من 21: 27 أكتوبر 2023، تحت الرعاية الرسمية من الأستاذ الدكتور. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك للدورة الثالثة على التوالي، ودعم ورعاية وزارة الثقافة برئاسة الأستاذة الدكتورة. نيفين الكيلاني، ووزارة الشباب والرياضة برئاسة دكتور. أشرف صبحي، وهيئة تنشيط السياحة، ومؤسسة فنانين مصريين للثقافة والفنون.











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