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ستموت فى العشرين يفوز بالجائزة الكبرى فى الدورة الأولى لـنواكشوط السينمائى

10/21/2023 3:01:28 PM
(MENAFN- Youm7)



أعلن مهرجان نواكشوط السينمائي الدولي جوائز دورته الأولى التي انطلقت 15 أكتوبر الجاري، رغم تعليق أنشطته قبل يومين من حفل الختام أول أمس؛ حداداً على أرواح الشهداء في قطاع غزة.



وحصد الفيلم السوداني "ستموت في العشرين" للمخرج أمجد أبو العلا، الجائزة الكبرى للمهرجان، وفاز الفيلم العماني "رماد" للمخرج سليمان الخليلي، بالجائزة الأولى للأفلام الروائية القصيرة، وفاز الفيلم المغربي "العبد" للمخرج عبد الإله الجوهري بجائزة لجنة التحكيم الكبرى للأفلام الروائية الطويلة.



ومنحت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة تنويهًا خاصًا للفيلم الموريتاني "ضجيج" للمخرج عزيز ألمان، وفي إطار تشجيع الشباب منح المهرجان جوائز أخرى خاصة بأفلام "الورشات" و"صناع المحتوى" و"سينا موبايل".



وكانت إدارة المهرجان قد علقت أنشطته قبل حفل الختام بيومين، وقالت في بيان صحفي، إن هذا القرار جاء انسجاماً مع القرار المتخذ من قبل السلطات الموريتانية، بإعلان الحداد العام في البلاد على أرواح الشهداء في قطاع غزة.

















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