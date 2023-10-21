هدير تدعم القضية الفلسطينية بالكاريكاتير.. بدأت من 13 سنة وتشارك بمعارض دولية

MENAFN - Youm7) منذ طفولتها وهى تتابع فقرات نشرة الأخبار التي تنقلأحداث فلسطين من قتل ومجازر ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد شعب أعزل ليس له ذنب سوى إنه يحاول طرد الاحتلال عن أرضه، ما أثار تعاطفها وجعلها طوال الوقت تتابع الأحداث الدائرة بفلسطين، حتى فكرت أن تكون لسان حالهم بريشتها وألوانها فأخذت ترسم الكثير من رسومات الكاريكاتير عن قضية فلسطين ، وتشارك بها في المعارض الفنية الدولية لتحدث العالم عن قضيتهم.

رسم هدير يحيى

وتحدثت فنانة الكاريكاتير، هدير يحيي، عن بداية اتجاهها لرسم كاريكاتير عن قضية فلسطين، قائلة لـ"اليوم السابع": " أنا من زمان وأنا بحب أرسم كاريكاتير عن فلسطين وده تقريبًا من أكتر من 13 سنة، وشاركت فى العديد من المسابقات الدولية فى عدة دول زى تركيا وإيران وماليزيا وأندونسيا بلوحات عن فلسطين".

رسمة هدير





وتابعت هدير يحيي، الحاصلة على ماجستير محاسبة بجامعة عين شمس، قائلة:" بحرص على المشاركة في المعارض الفنية العالمية برسومات كاريكاتير عن فلسطين، عشان أفكر الناس بالقضية الفلسطينية، لأن لازم كلنا كعرب ندافع عنها، فكان لازم أرسم كل فترة عن القضية الفلسطينية عشان الناس ما تنساهاش".

لوحة أخرى لهدير

ولم تنس هدير أن تتحدث بريشتها عن الأحداث الجارية بفلسطين، وضرب قوات الاحتلال الإسرائيلي لغزة وقتل الأطفال، حيث قالت :" الأحداث الجارية مؤثرة جداً، ودفعتنى أرسم

قفزات الباراشوت يوم 7 أكتوبر حرصت أن أظهر فيها قدرة وقوة الفلسطينى فى مواجهة إسرائيل، فرسمت جندى فلسطينى بالباراشوت به علم فلسطين وهو يرمى جندى إسرائيلى من الأعلى فى إشارة إلى الانتصار عليهم، وكمان رسمت عدة رسومات أخرى عن فلسطين منها أم فلسطينية بتخيط ملابس لطفلها مرسوم عليها خريطة فلسطين والطفل فرحان وماسك مفتاح العودة فى إشارة إلى قرب النصر وعودة الأرض، ولوحة أخرى فتاة ترتدى فستان اخضر وشال فلسطين، وترسم على أحد الجدران

حمامة السلام وتكتب بالإنجليزية الحرية لفلسطين وفى الخلفية تنهال عليها صورايخ الاحتلال".

لوحة عن فلسطين

رسمت هدير طوال الـ13 عامًا عدد من الرسومات الكاريكاتير التي شاركت بها في معارض دولية على مستوى العالم، وتحدثت عن رد فعل من يشاهد اللوحات من الدول الغربية، قائلة :"مهم أن الغرب يفهموا القضية الفلسطينية ويتعاطفوا معاهم، لأنى اكتشفت أن بعض الأوروبيين لا يعلمون شيئاً عن القضية الفلسطينية، وعندما شاهدوا لوحاتى الكثير منهم تفهم وتعاطف مع معاناة فلسطين ووجهوا شكرهم ليا على إننى ساعدتهم على اكتشاف حقيقة الأحداث إننى ساعدتهم على اكتشاف حقيقة الأحداث والبعض الآخر منهم أغضبتهم اللوحات لأنهم من المتشددين الكارهين للمسلمين".

لوحة لهدير يحيى

حصلت هدير على عده تكريمات وجوائز دولية فى فن الكاريكاتير، وشاركت بعده معارض ومسابقات دولية بلوحاتها عن فلسطين، والتي ترى إنها ساعدت على تعريف العالم بالقضية الفلسطينية، لذلك تنوى الاستمرار في رسمها، حيث قالت :" اللوحات ساعدت الناس تشوف الحقيقة وأنا مافيش بأيدى شىء سوى قلمى الذى أرسم به وسأظل أرسم وأرسم حتى يعرف الجميع إنها فلسطين وليست إسرائيل".

لوحة هديرهدير يحيى