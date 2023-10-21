رحل قبل تحقيق حلمه.. من هو الطفل عونى الذى أثار حزن السوشيال ميديا؟

(MENAFN
- Youm7) يطلع العالم كل يوم على مواقع التواصل الاجتماعى، على صور ومقاطع فيديو لأطفال استشهدوا على يد قوات الاحتلال الإسرائيل ، الأمر الذى يثير غضب وتعاطف رواد هذه المواقع ويدفعهم لإعلان دعمهم للقضية الفلسطينية سواء من خلال منشورات أو مظاهرات، ويعتبر الطفل الفلسطيني عونى الدوس البالغ من العمر 12 عامًا، من أشهر الأطفال الذين استشهدوا خلال هجمات إسرائيل على غزة ، حيث استشهد جراء قصف قوات الاحتلال لمنزله بغزة منذ أيام .
الطفل عونى بأحد فيديوهاته
أثار رحيل اليوتيوبر الفلسطيني غضب وحزن العالم العربى، خاصة متابعيه الذين افتقدوه ولم يتبق لهم سوى مقاطع الفيديو التي تركها على قناته الشهيرة بموقع "يوتيوب".
عونى
واشتهر الطفل عونى بابتسامته البريئة والمبهجة التي يطلها بها على متابعه لقناته على موقع "اليوتيوب"، وكان يشارك فيها متابعيه بمقاطع فيديوهات بمحتوى ترفيهي عن ألعاب الفيديو، وأحيانًا كان يتحدث إليهم.
الطفل الفلسطينى عونى
وكان الطفل الفلسطيني عونى يحلم بأن يصل عدد متابعيه على قناته لـ100 ألف مشترك أو 10 ملايين، كما تحدث في أحد مقاطع الفيديو قائلاً: "أنا عوني الدوس، فلسطيني من غزة، هدفي أن تصل القناة لـ 100 ألف مشترك، وحتى 10 مليون بمحبتكم ودعمكم"، ولكن لم تمهله قوات الاحتلال الوقت لتحقيق هذه الفرصة وقصفوا منزله .
ومنذ إعلان خبر استشهاد الطفل عونى، وباتت صفحات مواقع التواصل الإجتماعى بنشر مقاطع فيديو للطفل اليوتيوبر الشهير، مرفقة بكلمات تعزية ومعبرة عن افتقادهم للطفل حيث نشرت الصفحة الخاصة بمدرسة الطفل عونى مقطع فيديو له وهو يلقى كلمة عن فلسطين في مقدمة الإذاعة المدرسية حيث قال: "لماذا لا يرى الأعداء إلا المسجد الأقصى؟، لماذا لا يرى الأعداء إلا أرضي؟"، والتي تأثر بها الكثيرون على مواقع التواصل الاجتماعى، وباتوا يتداولونها على صفحاتهم الخاصة .
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