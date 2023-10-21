رحل قبل تحقيق حلمه.. من هو الطفل عونى الذى أثار حزن السوشيال ميديا؟

MENAFN - Youm7) يطلع العالم كل يوم على مواقع التواصل الاجتماعى، على صور ومقاطع فيديو لأطفال استشهدوا على يد قوات الاحتلال الإسرائيل ، الأمر الذى يثير غضب وتعاطف رواد هذه المواقع ويدفعهم لإعلان دعمهم للقضية الفلسطينية سواء من خلال منشورات أو مظاهرات، ويعتبر الطفل الفلسطيني عونى الدوس البالغ من العمر 12 عامًا، من أشهر الأطفال الذين استشهدوا خلال هجمات إسرائيل على غزة ، حيث استشهد جراء قصف قوات الاحتلال لمنزله بغزة منذ أيام .

الطفل عونى بأحد فيديوهاته

أثار رحيل اليوتيوبر الفلسطيني غضب وحزن العالم العربى، خاصة متابعيه الذين افتقدوه ولم يتبق لهم سوى مقاطع الفيديو التي تركها على قناته الشهيرة بموقع "يوتيوب".

عونى

واشتهر الطفل عونى بابتسامته البريئة والمبهجة التي يطلها بها على متابعه لقناته على موقع "اليوتيوب"، وكان يشارك فيها متابعيه بمقاطع فيديوهات بمحتوى ترفيهي عن ألعاب الفيديو، وأحيانًا كان يتحدث إليهم.

الطفل الفلسطينى عونى

وكان الطفل الفلسطيني عونى يحلم بأن يصل عدد متابعيه على قناته لـ100 ألف مشترك أو 10 ملايين، كما تحدث في أحد مقاطع الفيديو قائلاً: "أنا عوني الدوس، فلسطيني من غزة، هدفي أن تصل القناة لـ 100 ألف مشترك، وحتى 10 مليون بمحبتكم ودعمكم"، ولكن لم تمهله قوات الاحتلال الوقت لتحقيق هذه الفرصة وقصفوا منزله .

ومنذ إعلان خبر استشهاد الطفل عونى، وباتت صفحات مواقع التواصل الإجتماعى بنشر مقاطع فيديو للطفل اليوتيوبر الشهير، مرفقة بكلمات تعزية ومعبرة عن افتقادهم للطفل حيث نشرت الصفحة الخاصة بمدرسة الطفل عونى مقطع فيديو له وهو يلقى كلمة عن فلسطين في مقدمة الإذاعة المدرسية حيث قال: "‏لماذا لا يرى الأعداء إلا المسجد الأقصى؟، لماذا لا يرى الأعداء إلا أرضي؟"، والتي تأثر بها الكثيرون على مواقع التواصل الاجتماعى، وباتوا يتداولونها على صفحاتهم الخاصة .