الأرض بالظفر.. أمثال شعبية فلسطينية تعكس تمسكهم بوطنهم

(MENAFN
- Youm7) تعتبر الأمثال الشعبية والمقولات المأثورة بمثابة ذاكرة الشعوب، حيث توثق تراثه وعاداته وتقاليده وقيمه، وقد وثقت موسوعة الأمثال الشعبية الفلسطينية للباحث
محمد توفيق السهلي، العديد من الأمثال الشعبية التي تعكس قيمة الأرض عند الفلسطينيين وأهمية التشبث بها والتمسك بالوطن، وهو ما يفسر صمود
الشعب الفلسطيني
في وجه الاحتلال ودفاعه عن أرضه وتمسكه بها. وفي التقرير التالي نرصد أبرز الأمثال الشعبية التي وثقت حب الفلسطيني لأرضه.
الشعب الفلسطينى
الأرض كالعرض
مثل يعبر عن قيمة الأرض في نفوس الناس والأبناء وأنها غالية مثل العرض الذى لا يمكن التفريط فيه مهما حدث.
الأرض لا بتنحرق ولا بتنسرق
مثل آخر عن قيمة الأرض لدى الشعب الفلسطيني وأنها ثابتة وتنتظر عودة أصحابها مهما طال الزمان، فالأرض باقية دائمًا.
الأرض بالشبر؟ قالوا: لأ، الأرض بالظفر:
مثال أخر على أهمية الأرض وأنها ليست تقاس بالشبر، لأن الأرض لها مكانة عالية وغالية في قلوب الشعب الفلسطيني.
الشعب الفلسطينى
إلزَّرِع لَلزَّرَّاع، وِالأرض لأهِلها
يعنى هذا المثل أن الأرض تظل لأصحابها أبد الدهر مهما كثر وتتابع عليها الزارعون فهى ملكهم في النهاية وهذه حقيقة لا يمكن أن تتغير.
اثنين بوجبوا الموت: إلأرض وِالعَرض
هذا المثل يوضح أن الأرض غالية وعالية المكانة مثل العرض لدى الأنسان فيجب الشخص أن يدافع عن الأرض والعرض حتى ولو مات دفعاً عنهما.
بَيَّاع أرضُه،ضاع عَرضُه
هذا المثل يذم الشخص الذى يبيع أرضه لأنها تعادل أنه باع عرضه مما يجعله في مكانة دنيا فهو ذليل.
إللي ملوش جَذِر، بمُوت قَهِر
يمثل هذا المثل أهمية الأرض لدى الأنسان وأنه يجب أن يكون لديه أرض مهما كان حجمها، حتى يكون له أساس وجذور في الحياة.
إللي ما عندُه عَطَن، ما إلُه وطن
هذا المثل يضرب أنه يجب على الأنسان أن يمتلك قطعة أرض خصبة يرزعها ويتعطيه الخير الكثير لأن الذى ليس لديه عصن أخضر ليس له وطن أو أرض له.
إن هَدَر الرَّعِد إرمي وِاندَم، ولا تظَلّْ بَلاش وُتِندَم
هذا المثل الفلسطيني يؤكد على ضرورة وضع البذور في الأرض وزرعها كل ما سنحت الفرصة له لذلك حتى لا يندم.
الشعب الفلسطينى
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