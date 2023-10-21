الأرض بالظفر.. أمثال شعبية فلسطينية تعكس تمسكهم بوطنهم

MENAFN - Youm7) تعتبر الأمثال الشعبية والمقولات المأثورة بمثابة ذاكرة الشعوب، حيث توثق تراثه وعاداته وتقاليده وقيمه، وقد وثقت موسوعة الأمثال الشعبية الفلسطينية للباحثمحمد توفيق السهلي، العديد من الأمثال الشعبية التي تعكس قيمة الأرض عند الفلسطينيين وأهمية التشبث بها والتمسك بالوطن، وهو ما يفسر صمودالشعب الفلسطينيفي وجه الاحتلال ودفاعه عن أرضه وتمسكه بها. وفي التقرير التالي نرصد أبرز الأمثال الشعبية التي وثقت حب الفلسطيني لأرضه.



الشعب الفلسطينى

الأرض كالعرض

مثل يعبر عن قيمة الأرض في نفوس الناس والأبناء وأنها غالية مثل العرض الذى لا يمكن التفريط فيه مهما حدث.

الأرض لا بتنحرق ولا بتنسرق

مثل آخر عن قيمة الأرض لدى الشعب الفلسطيني وأنها ثابتة وتنتظر عودة أصحابها مهما طال الزمان، فالأرض باقية دائمًا.



الأرض بالشبر؟ قالوا: لأ، الأرض بالظفر:

مثال أخر على أهمية الأرض وأنها ليست تقاس بالشبر، لأن الأرض لها مكانة عالية وغالية في قلوب الشعب الفلسطيني.



الشعب الفلسطينى

إلزَّرِع لَلزَّرَّاع، وِالأرض لأهِلها

يعنى هذا المثل أن الأرض تظل لأصحابها أبد الدهر مهما كثر وتتابع عليها الزارعون فهى ملكهم في النهاية وهذه حقيقة لا يمكن أن تتغير.

اثنين بوجبوا الموت: إلأرض وِالعَرض

هذا المثل يوضح أن الأرض غالية وعالية المكانة مثل العرض لدى الأنسان فيجب الشخص أن يدافع عن الأرض والعرض حتى ولو مات دفعاً عنهما.

بَيَّاع أرضُه،ضاع عَرضُه

هذا المثل يذم الشخص الذى يبيع أرضه لأنها تعادل أنه باع عرضه مما يجعله في مكانة دنيا فهو ذليل.

إللي ملوش جَذِر، بمُوت قَهِر

يمثل هذا المثل أهمية الأرض لدى الأنسان وأنه يجب أن يكون لديه أرض مهما كان حجمها، حتى يكون له أساس وجذور في الحياة.

إللي ما عندُه عَطَن، ما إلُه وطن

هذا المثل يضرب أنه يجب على الأنسان أن يمتلك قطعة أرض خصبة يرزعها ويتعطيه الخير الكثير لأن الذى ليس لديه عصن أخضر ليس له وطن أو أرض له.

إن هَدَر الرَّعِد إرمي وِاندَم، ولا تظَلّْ بَلاش وُتِندَم

هذا المثل الفلسطيني يؤكد على ضرورة وضع البذور في الأرض وزرعها كل ما سنحت الفرصة له لذلك حتى لا يندم.

الشعب الفلسطينى



