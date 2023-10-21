كيف تقدم الدعم النفسى لمن فقدوا أحباءهم فى العدوان على غزة؟

MENAFN - Youm7) منذ بدأت الاعتداءات الغاشمة للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة قبل أيام، فقد الآلاف من الفلسطينيين أرواحهم. وفقد الكثيرون أصدقاء وأحباء وأقارب لهم، ربما حرمتهم المسافة الفرصة لوداعهم الأخير، وبينما تكون تجربة الفقد أيًا كان نوعها مؤلمة، تكون في هذه الظروف أكثر إيلامًا، فكيف يمكن أن تساعد شخصًا يمر بهذه التجربة أيًا كانت علاقته بالشهيد الراحل؟محمد مصطفى الأخصائي النفسي الإكلينيكي يقدم عدة نصائح لتقديم الدعم النفسي لمن يمرون بتجربة فقد في الأحداث الأخيرة.









احترام مراحل الحزن

الحزن شيء شديد التعقيد، فهو يتكون من عدة مراحل ومجموعة متنوعة من العواطف، فالشخص الذي فقد أحد من عائلته قد نراه في حالة من الغضب نتيجة لما حدث، ثم ينكر ما حدث نتيجة لهول الموقف فكيف له ألا يرى أقرب الناس إليه مرة أخرى، ثم يحزن على الرحيل، حتى يتقبل الأمر، واحترام تلك المراحل أمر غاية في الأهمية، فالدعم الحقيقي هو التواجد مع الشخص في كل مرحلة دون الضغط عليه من أن يتعافى من ألم الحزن بسرعة.

الانصات بعناية لهم

على الرغم من أن الأمر يبدو سهلاً، إلا أن الاستماع إلى الآخر يعد من أصعب الأشياء، فنحن نتحدث ونقوم بالمواساة، ولكن في حقيقة الأمر أن الشخص المفجوع لا يحتاج لهذا بل أنه يحتاج إلى من يسمعه بعناية، انه بحاجة شديدة للتحدث عن المشاعر التي بداخله، وأثناء ما يعبر عن غضبه وإنكاره واستياءه لما حدث، لا يجد الشخص المستمع يقاطعه باستمرار، أو أن يقوم بتقييمه أو تصحيح المعلومات لديه، فقط هو يحتاج إلى من يستمع له بعناية.

الاحتفاظ على الذكريات

من أهم مظاهر الدعم

هو تشجيع الأشخاص المفجوعين بألم الفقد على التحدث عن أحبائهم والمحافظة على ذكرياتهم، هذا الأمر مفيداً للغاية، حيثُ إن إحياء ذكرى من نحب يساهم في مساعدتهم على الشعور بأن أحباءهم لم يذهبوا إلى الأبد، يجعلهم يشعرون بأنهم ربما يكونوا هنا بجانبهم في تلك اللحظة.

الدعم العاطفي والمادي

إن الشخص المفجوع وخاصة لو كان طفل أو أم فقدت أبنائها قد يشعروا بالخوف والوحدة، قد يكون دعمك العاطفي مهماً في تلك اللحظة، كما أن الكلمات غير كافية، فمن المهم التعبير عن المحبة والمساعدة العملية من خلال تقديم الطعام، ومساعدته في القيام ببعض المهام مما يحفف من العبء الذي يقع عليه في ذلك الوقت العصيب.

ويقول الأخصائي النفسي في نهاية حديثه: إن الدعم نفسي الصحيح مهم جدا لهؤلاء لتجاوز هذا التحدي، كما علينا أن نتذكر أن كل شخص يحتاج الوقت الكافي للتعافي من ألم الفقد، كما يجب ألا تنسى أن تعتني أنت بنفسك أثناء تقديمك للدعم النفسي، تأكد من أنك تمنح نفسك الوقت الكافي والدعم الذي تحتاجه، ومن المهم إن شعرت بالضيق في مثل هذا الوقت العصيب أن تشارك الآخرين بما تشعر به