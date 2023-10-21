Saturday, 21 October 2023 11:11 GMT

وزير التجارة والصناعة ينعى مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية

10/21/2023 3:01:21 PM
(MENAFN- Youm7) نعي المهندس أحمد سمير وزير التجار والصناعة
اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.
وقال الوزير إن مصر فقدت واحداً من أخلص أبنائها وقامة كبيرة أثبتت جدارة فى المجال العسكرى والإداري حيث تدرج في الرتب والمناصب العسكرية قبل ترقيه لمنصب مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.
ويتقدم سمير بخالص العزاء لأسرة الفقيد في مصابها الأليم، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ببالغ الحزن والأسى







MENAFN21102023000132011024ID1107280942

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث