التجارة العالمية: ارتفاع عدد الدول الموافقة على اتفاقية مصايد الأسماك لـ 44 دولة

MENAFN - Youm7) ارتفع عدد الدول الموافقة على الانضمام لاتفاقية منظمة التجارة العالمية لـ 44 دولة ، بعدما انضمت دولة ماكاو، التى تخضع للسيادة الصينية، حيث قدمت لوسيا أبرانتيس دوس سانتوس، الممثلة الدائمة، صك قبول ماكاو، الصين، إلى المديرة العامة نغوزي أوكونجو إيويالا بحسب الموقع الرسمي لمنظمة التجارة wto .

بانضمام ماكاو، ترفع العدد الإجمالي لأعضاء منظمة التجارة العالمية الذين قبلوا الاتفاقية رسميًا إلى 44 ، ومع قبول ثلثي أعضاء منظمة التجارة العالمية اللازمة لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ، فإن هذا يعني الآن أن 40٪ من هذا الهدف تم التوصل إليه.

وأعربت

المدير العام أوكونجو إيويالا عن تقديرها الحار لماكاو، الصين لقبولها رسميًا اتفاقية دعم مصايد الأسماك ، وفي ماكاو، فإن دعم الصين للحد من الإعانات الضارة في قطاع مصايد الأسماك يؤكد التزامها بالحفاظ على محيطاتنا وحياتنا البحرية، وهو أمر بالغ الأهمية للأمن الغذائي العالمي والاستقرار البيئي.

وقالت أبرانتيس دوس سانتوس: "إن اتفاقية دعم مصايد الأسماك هي أول اتفاقية لمنظمة التجارة العالمية تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بيئياً ، لقد أظهر العمل الجماعي للأعضاء لوضع قواعد جديدة متعددة الأطراف تستهدف الإعانات الضارة. ظلت ماكاو، الصين، مؤيدا قويا للنظام التجاري المتعدد الأطراف.

وتحدد اتفاقية دعم مصايد الأسماك، التي تم اعتمادها بالإجماع في المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية (MC12)، الذي عقد في جنيف يومي 12 و17 يونيو 2022، قواعد جديدة وملزمة ومتعددة الأطراف للحد من الإعانات الضارة، والتي تعد عاملاً رئيسياً في استنزاف الموارد السمكية على نطاق واسع. المخزون السمكي في العالم. وبالإضافة إلى ذلك، تعترف الاتفاقية باحتياجات البلدان النامية والأقل نمواً وتنشئ صندوقاً لتقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات لمساعدتها على تنفيذ الالتزامات.

ويحظر الاتفاق دعم الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم، ويحظر دعم صيد الأسماك المفرطة الصيد، وينهي الدعم المقدم لصيد الأسماك في أعالي البحار غير المنظمة.

واتفق الأعضاء أيضًا في المؤتمر الوزاري الثاني عشر على مواصلة المفاوضات بشأن القضايا المعلقة، بهدف تقديم توصيات في المؤتمر الوزاري الثالث عشر المقرر عقده في فبراير 2024 في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، بشأن أحكام إضافية من شأنها أن تزيد من تعزيز ضوابط الاتفاق.











