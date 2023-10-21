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رئيس شركة كهرباء القناة: انخفاض نسبة الفقد بالشبكة إلى 11.2%

10/21/2023 3:01:20 PM
(MENAFN- Youm7) كشف المهندس سامى أبو وردة رئيس
شركة القناة لتوزيع الكهرباء ، أن الإجراءات التى اتخذتها الشركة على مدار السنوات القليلة الماضية ساهمت فى الحفاظ على حق الدولة وسلامة واستقرار التغذية الكهربائية للمشتركين بنطاق المحافظات التابعة للشركة والذين يبلغ عددهم 4.959 مليون مشترك فى 30/ 6/ 2023 مقابل 4.750 مليون مشترك فى 30 /6/ 2022 بزيادة قدرها 209 ألف مشترك وبمعدل تطور4.4%.

وأوضح أبو وردة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن تكثيف حملات ضبط سارقى التيار الكهربائى والتوسع فى تركيب العدادات مسبوقة الدفع سواء القانونية أو الكودية ساهم فى خفض نسبة الفقد بالشبكة، موضحاً أن نسبة الفقد فى الطاقة بلغت 11.28% خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 12.85% الفعلى لعام 2021 / 2022.

أنه تم تركيب 309 ألف عداد كودى مسبوق الدفع بالمبانى العشوائية والمخالفة خلال العام المالى 2023/2022 مقابل 265 ألف للعام المالى 2022/2021 بنسبه تطور 116.6 %.

وقال أبو وردة، نه نتيجة تكثيف أعمال الضبطية القضائية ومحاضر شرطة الكهرباء بلغ إجمالى ما تم استرداده من سرقات التيار الكهربائى 393 مليون و614 ألف جنيه، موضحا أنه بلغ عدد محاضر الضبطية القضائية المحررة 109 الف 886 محضر بقيمة 173 مليون و672 ألف جنيه خلال العام المالى 2022/2023 بزيادة 42% عن العام السابق.







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