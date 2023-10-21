اعرف حجم صادرات الدول العربية من الغاز المسيل لليابان وكوريا الجنوبية والصين وتایوان

ارتفع المتوسط الشهرى للسعر الفوري

للغاز الطبيعى المسجل فى مركز هنرى بالسوق الأمريكى خلال شهر أغسطس 2023 إلى 2.58 دولار لكل مليون مليون وحدة حرارية بريطانية وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية بالأسواق العالمية لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"

وتابع التقرير الصادر خلال الشهر الجارى، إلى استقرار متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعى المسيل فى اليابان خلال شهر يوليو 2023 عند نفس المستوى المسجل خلال الشهر السابق وهو 11.84 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية كما استقر متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعى المسيل فى كوريا الجنوبية عند مستوى 13.21 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية واستقر متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعى المسيل فى تايوان عند 10.05 دولار لكل مليون مليون وحدة حرارية بريطانية، ليصل إلى 10.05 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

بينما ارتفع متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعى المسيل فى الصين بمقدار 0.02 دولار لكل مليون مليون وحدة حرارية بريطانية، ليصل إلى 10.71 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وتابع التقرير، أن صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعى المسيل إلى اليابان وكوريا الجنوبية والصين وتایوان بلغت حوالى 3.295 مليون طن خلال شهر أغسطس 2023 مستأثرة بحصة بلغت %23.5 من الإجمالى.



