زاهي حواس ينعى اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية

(MENAFN
- Youm7) نعى
الدكتور زاهي حواس عالم الآثار المصرية، اللواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية ، وأمين صندوق تحيا مصر، سائلًا الله (عز وجل) أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه خالص الصبر والسلوان، ويسأل الله له واسع الرحمة والمغفرة.
وأكد"حواس" أن الفقيد (رحمه الله) كان قامة وطنية ساهمت في خدمة الوطن، وكان واحدا من أخلص أبنائها، وقامة كبيرة أثبتت جدارة في المجال العسكري والإداري.
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