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زاهي حواس ينعى اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية

10/21/2023 3:01:17 PM
(MENAFN- Youm7) نعى
الدكتور زاهي حواس عالم الآثار المصرية، اللواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية ، وأمين صندوق تحيا مصر، سائلًا الله (عز وجل) أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه خالص الصبر والسلوان، ويسأل الله له واسع الرحمة والمغفرة.





وأكد"حواس" أن الفقيد (رحمه الله) كان قامة وطنية ساهمت في خدمة الوطن، وكان واحدا من أخلص أبنائها، وقامة كبيرة أثبتت جدارة في المجال العسكري والإداري.
















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