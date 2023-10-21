سرديات عن القضية الفلسطينية.. عهد التميمى والحياة فى ظل الاحتلال

MENAFN - Youm7) وجدت الاعتداءات المستمرة من إسرائيل على الفلسطينيين طريقها إلى عناوين الأخبار لأسباب مختلفة على مدى العقود القليلة الماضية وقد تصاعد ذلك وزاد عقب الاعتداء الخاشم على قطاع غزةوحصارها وقصفها.

وفي كثير من الأحيان، ترتبط هذه الأسباب بتجدد التوترات أو انهيار محادثات السلام، ومثل أى صراع بهذا الحجم، فإن الصراع المستمر منذ عقود،

وقد قدمت الكاتبات الفلسطينيات أدناه بعض الأفكار حول الصراع نفسه والخسائر البشرية التي يلحقها.

من هذه الكتب رواية "they called me a lioness" بقلم عهد التميمي ودينا تكروري وعهد التميمي، ناشطة فلسطينية سُجنت في السادسة عشرة من عمرها بعد مواجهة مع جنود إسرائيليين، تسلط الضوء على صراعات الحياة اليومية في ظل الاحتلال في هذه المذكرات الشخصية المؤثرة ويُظهر لنا الكتاب ما هو على المحك في هذا الصراع ويقدم رؤية جديدة للمقاومة.



من خلال رواياتهما والمثيرة للاهتمام، تسلط عهد التميمى ودينا تكروري الضوء على الإنسانية ليس فقط في فلسطين المحتلة ولكن أيضًا في الحياة المجهولة للأشخاص الذين يناضلون من أجل الحرية في جميع أنحاء العالم.

رأيت رام الله

بعد منعه من مغادرة وطنه بعد حرب الأيام الستة عام 1967، أمضى الشاعر مريد البرغوثى ثلاثين عاماً فى المنفى متنقلاً بين مدن العالم، لكنه لم يشعر بالأمان فى أى منها، انفصل عن عائلته لسنوات فى كل مرة، لم يتأكد أبدًا ما إذا كان زائرًا أم لاجئًا أم مواطنًا أم ضيفًا.

أثناء عودته إلى منزله للمرة الأولى منذ الاحتلال الإسرائيلي، يعبر البرغوثي جسراً خشبياً فوق نهر الأردن إلى رام الله ولا يستطيع التعرف على مدينة شبابه، من خلال غربلة ذكريات فلسطين القديمة عندما تصطدم بما يواجهه الآن فى مجرد "فكرة فلسطين"، يكتشف ما يعنيه الحرمان ليس فقط من الوطن ولكن من "المكان المعتاد للشخص ومكانته".