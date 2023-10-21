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فاروق حسنى ينعى اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية

10/21/2023 3:01:17 PM
(MENAFN- Youm7) نعى الفنان فاروق حسنى وزير الثقافة الأسبق، اللواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية .


وقال الفنان فاروق حسنى عبر مواقع التواصل الاجتماعي: أنعي بمزيد من الحزن والأسى اللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية، الذي عرفته رجلاً دمث الخلق نبيلاً صادقًا مخلصًا محبًا لعمله شغوفًا به فقدم جهودًا مثمرة في مسيرته، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويؤنسه برحابه ويلهم أسرته وأصدقاءه وتلامذته ومحبيه الصبر والسلوان .










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