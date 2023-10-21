فاروق حسنى ينعى اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية

(MENAFN
- Youm7) نعى الفنان فاروق حسنى وزير الثقافة الأسبق، اللواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية .
وقال الفنان فاروق حسنى عبر مواقع التواصل الاجتماعي: أنعي بمزيد من الحزن والأسى اللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية، الذي عرفته رجلاً دمث الخلق نبيلاً صادقًا مخلصًا محبًا لعمله شغوفًا به فقدم جهودًا مثمرة في مسيرته، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويؤنسه برحابه ويلهم أسرته وأصدقاءه وتلامذته ومحبيه الصبر والسلوان .
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