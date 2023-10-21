ذكرى وفاة عبد الرحمن الغافقى.. تعرف على دوره في حروب الأندلس

MENAFN - Youm7) تحل اليوم ذكرى وفاة عبد الرحمن الغافقى أحد ولاة الأندلس الذى توفى فى 21 أكتوبر من عام 723 ميلادية، وقد كان قائدًا بارعًا، ظهرت قدراته فى نجاحه فى الانسحاب بجيش المسلمين فى طولوشة، كما أجمعت المصادر التاريخية على قدراته الحربية وكانت له أيضًا مهاراته الإدارية، فنجح فى إعادة الوئام بين العرب المضرية واليمانية وجمع كلمتهم، حتى عده المؤرخون أعظم ولاة الأندلس.

وقد نقل المؤرخ شكيب أرسلان عن السياسى والمؤرخ عبد العزيز الثعالبى حيازته لوثائق تؤرخ لحملة بحرية على جنوب أوروبا أرسلها إسماعيل بن أبى المهاجر والى أفريقية عام 105 هـ بقيادة عبد الرحمن الغافقى، حققت نجاحات فى إيطاليا.

بدأ عبد الرحمن ولايته الثانية بالمصالحة بين العرب المضرية واليمانية وجمع كلمتهم، بعد أن التهبت الأمور ودبّت روح النزاعات القبلية بينهما، نتيجة تحيز بعض الولاة المتعصبين للمضريين على حساب اليمانيين ثم أخمد تمرد البربر في الولايات الشمالية بقيادة منوسة الذي حالف أودو دوق أقطانيا، وتزوج ابنته، بأن أرسل حملة بقيادة ابن زيان نجحت في سحق التمرد، وقتل منوسة وسبي امرأته، وإرسالها إلى بلاط الخليفة هشام بن عبد الملك في دمشق.

قدمه أهل الأندلس واليًا عليهم مرتين الأولى بعد مقتل الوالي السمح بن مالك الخولاني إلى أن حضر الوالي المعين من قبل الدولة الأموية عنبسة بن سحيم الكلبي في عام 103 هـ، والثانية بتكليف من والي أفريقية عبيد الله بن الحبحاب عام 113 هجرية وارتبط اسمه بقيادة المسلمين في معركة بلاط الشهداء الشهيرة

والتي انتهت بانتصار قوات الفرنجة وانسحاب جيش المسلمين بعد استشهاد عبد الرحمن الغافقي.



