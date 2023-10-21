اكتشاف مجموعة من المجوهرات النادرة تعود للعصر البرونزى بسويسرا.. شاهد

(MENAFN
- Youm7) اكتشفت العلماء مجموعة مجوهرات نادرة
تعود للعصر البرونزى الأوسط، خلال أعمال الحفائر فى الفترة ما بين أغسطس الماضى إلى الآن، بمدينة جوتنجن السويسرية، وهى تتألف من مجوهرات مسننة وخاتمتين حلزونيتين للأصابع، وأكثر من 100 خرزة صغيرة من العنبر، بحجم رأس الدبوس تقريبًا.
إلى جانب العثور على كنز مجوهرات العصر البرونزى،
تم اكتشاف بقايا حيوانات متحجرة ومتناثرة ورأس سهم من البرونز، وكتل من الخام المصقول، ونوع من الرخويات البحرية المنقرضة، وسن سمكة قرش، وسن دب مثقوب، وكريستال صخرى!
مجوهرات
على الرغم من عدم اكتشاف أي بقايا بشرية، يُعتقد أن هذه العناصر دُفنت في الموقع، ربما داخل كيس أو نوع آخر من الحاويات العضوية التي تحللت منذ ذلك الحين، ولم يكن هناك أي أثر لأي قبر، وبغض النظر عن طريقة الدفن، يتوقع الباحثون أن هذه القطع الأثرية تحمل أهمية لمرتديها، وربما كان ينظر إليها على أنها تتمتع بجودة وقائية أو شفاء، تشبه التميمة.
وتخضع القطع الأثرية المكتشفة مؤخرًا للترميم حاليًا، والتى من المقرر عرضها فى متحف الآثار فى فراونفيلد العام المقبل.
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