اكتشاف مجموعة من المجوهرات النادرة تعود للعصر البرونزى بسويسرا.. شاهد

MENAFN - Youm7) اكتشفت العلماء مجموعة مجوهرات نادرةتعود للعصر البرونزى الأوسط، خلال أعمال الحفائر فى الفترة ما بين أغسطس الماضى إلى الآن، بمدينة جوتنجن السويسرية، وهى تتألف من مجوهرات مسننة وخاتمتين حلزونيتين للأصابع، وأكثر من 100 خرزة صغيرة من العنبر، بحجم رأس الدبوس تقريبًا.

إلى جانب العثور على كنز مجوهرات العصر البرونزى،

تم اكتشاف بقايا حيوانات متحجرة ومتناثرة ورأس سهم من البرونز، وكتل من الخام المصقول، ونوع من الرخويات البحرية المنقرضة، وسن سمكة قرش، وسن دب مثقوب، وكريستال صخرى!

مجوهرات

على الرغم من عدم اكتشاف أي بقايا بشرية، يُعتقد أن هذه العناصر دُفنت في الموقع، ربما داخل كيس أو نوع آخر من الحاويات العضوية التي تحللت منذ ذلك الحين، ولم يكن هناك أي أثر لأي قبر، وبغض النظر عن طريقة الدفن، يتوقع الباحثون أن هذه القطع الأثرية تحمل أهمية لمرتديها، وربما كان ينظر إليها على أنها تتمتع بجودة وقائية أو شفاء، تشبه التميمة.

وتخضع القطع الأثرية المكتشفة مؤخرًا للترميم حاليًا، والتى من المقرر عرضها فى متحف الآثار فى فراونفيلد العام المقبل.