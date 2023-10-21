مساحة للمعلومات المضللة أم ملاذ لحرية التعبير.. كيف قلب إيلون ماسك تويتر؟

MENAFN - Youm7) استحوذ إيلون ماس على منصة تويتر في 26 أكتوبر من العام الماضى، أي قبل عام من الآن، وفي الأشهر الـ 12 الأخيرة من استحواذ إيلون على تويتر، تخبر الدكتورة آن ماري هانلون، المحاضرة الأولى في التسويق عبر الوسائط الرقمية والاجتماعية في كلية كرانفيلد للإدارة، موقع Metro كيف كان تويتر في يوم من الأيام "قناة الأخبار العاجلة والمكان الذي يمكنك الاستماع إليه"، وما تغير بعد استحواذ الملياردير.ووفقا لما ذكره موقع "مترو"، البريطاني، تحذر هانلون من أن مستقبل المنصة يبدو الآن "غير مؤكد ومتقلب بشكل متزايد" وتدعو الملياردير إلى "بناء المجتمع بدلاً من تدميره".وتابعت: "بالنسبة للكثيرين، فإن تغيير العلامة التجارية المتسرع إلى "X" ترك المنصة بمظهر جمالي خبيث وغير جذاب".وأوضحت، "يعتبر البعض مظهرها قوة للشر، بدلًا من قوة مقصودة للخير.. لقد أثر استحواذ ماسك على تويتر بشكل عميق على تجربة المستخدم، لا سيما من خلال زيادة خطاب الكراهية والمعلومات المضللة والروبوتات عبر المنصة".

وأضافت، "يجب أن تكون استعادة الكياسة والثقة على رأس أولوياته.. يريد المستخدمون والعلامات التجارية منصة آمنة وبناءة".





منطقة لحرية التعبير أم "بالوعة" للكراهية والمعلومات المضللة؟!

بعد أسابيع قليلة فقط من شراء تويتر، طلب ماسك من المستخدمين التصويت على ما إذا كان ينبغي أن يكون هناك عفو للأشخاص الذين تم حظرهم من الموقع، طالما أنهم لم يكونوا من مرسلي البريد العشوائي أو خالفوا القانون، وبعد التصويت، سمح لشخصيات مثل كاني ويست وأندرو تيت ودونالد ترامب والمتطرف اليميني نيك فوينتيس بالعودة إلى المنصة.

لقد كانت هذه خطوة أثارت غضب العديد من النشطاء الذين يزعمون أن خطاب الكراهية انتشر على تويتر وX على مدار الـ 12 شهرًا الماضية.كما أنه في نهاية عام 2022، زعم محللون من مركز مكافحة الكراهية الرقمية (CCDH) أن عدد من التغريدات الخاصة بالكراهية تضاعفت ثلاث مرات منذ استحواذ ماسك على الشركة.ومع ذلك، ادعى " ماسك " أن العكس هو الصحيح وأن خطاب الكراهية قد انخفض في عهده، وترفع شركته X Corp الآن دعوى قضائية ضد CCDH، بدعوى أنها كلفت المنصة "عشرات الملايين من الدولارات" من عائدات الإعلانات.لم يكن النقاش حول حرية التعبير أكثر وضوحًا من أي وقت مضى إلا في أعقاب العدوان الاسرائيلى على غزة في وقت سابق من هذا الشهر، مما دفع الاتحاد الأوروبي إلى فتح تحقيق رسمي في X فيما يتعلق بانتشار "المحتوى الإرهابي والعنيف" المتعلق بالصراع والتضليل.شكك ماسكمرة أخرى، في هذه الادعاءات، وكتب: "سياستنا هي أن كل شيء مفتوح المصدر وشفاف، وهو نهج أعرف أن الاتحاد الأوروبي يدعمه".واختلف الكثيرون حول تصنيف سياسة إيلون، هل هي بالفعل تدعم الكراهية أم تعطى أصوات للجميع وتدعم حرية التعبير، فعلى جانب آخر يعتبره البعض أنه الوحيد الذى التزم بعدم توجيه خوارزميته تجاه جانب دون آخر أو منع بعض الأصوات بحجة الحد من الكراهية.