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جوجل تلغى الكثير من الوظائف بعد الاستغناء عن مئات الموظفين الشهر الماضى

10/21/2023 3:01:12 PM
(MENAFN- Youm7) في أعقاب جولة واسعة من عمليات تسريح العمال في وقت سابق من هذا العام، تتصدر شركة جوجل عناوين الأخبار مرة أخرى من خلال تقليص قوتها العاملة، وهذه المرة على وجه التحديد في قسم أخبار جوجل.



وبحسب تقرير صادر عن CNBC، ألغت شركة جوجل ما لا يقل عن 40 إلى 45 وظيفة في قسم الأخبار، وفقًا لتقرير India today، وفي حين أن الشركة لم تؤكد العدد الدقيق للموظفين الذين تم تسريحهم، إلا أن متحدثًا باسم اتحاد عمال Alphabet اعترف بتخفيض الوظائف في قسم الأخبار، وتأتي هذه الأخبار بعد أسابيع فقط من قيام جوجل بتسريح مئات الموظفين في مجموعة التوظيف الشهر الماضي، وفقًا للمصدر نفسه.



وتشتهر شركة Google، التي كانت بمثابة حجر الزاوية في عالم التكنولوجيا، بمشاركتها الواسعة في تنظيم الأخبار وتوزيعها، وتعمل منصة أخبار جوجل كمركز للمقالات الإخبارية رفيعة المستوى والمصممة خصيصًا لتناسب اهتمامات القراء والمواقع الجغرافية.



واعترف متحدث باسم جوجل بتخفيض الوظائف، لكنه أكد أيضًا على التزام الشركة بالحفاظ على نظام بيئي معلوماتي نابض بالحياة، وصرح المتحدث
"نحن ملتزمون بشدة بمنظومة معلوماتية نابضة بالحياة، والأخبار جزء من هذا الاستثمار طويل الأجل.



وخضع قسم الأخبار في Google لعملية إعادة هيكلة كبيرة في الأشهر الأخيرة، وكانت هذه الجولة الأخيرة من تخفيض الوظائف بمثابة استمرار للتغييرات التي بدأت في وقت سابق من هذا العام.



الجدير بالذكر أن شركة Alphabet، الشركة الأم لشركة Google، أعلنت عن خطط لتقليص حجم القوى العاملة العالمية لديها بنسبة 6 % في يناير، مما أدى إلى تسريح ما يقرب من 12000 موظف وأفراد في Google في أقسام Alphabet الأخرى.



وكانت الشركة قد استشهدت بممارسات التوظيف السابقة، والتي كانت استجابة للطفرة في الاقتصاد الرقمي أثناء الوباء، كسبب لجهود التقليص اللاحقة.



وأعلنت العديد من شركات التكنولوجيا مؤخرًا عن تسريح عمالها كجزء من جهود إعادة الهيكلة الإستراتيجية، على سبيل المثال، قامت شركة LinkedIn مؤخرًا بتسريح ما يقرب من 668 موظفًا، ليصل إجمالي عمليات التسريح من العمل لعام 2023 إلى حوالي 1400.



وعلى نحو مماثل، قامت شركة كوالكوم، وهي لاعب رئيسي في صناعة شرائح الهواتف الذكية، بتسريح 1258 موظفا، وإن كان ذلك في اثنين فقط من مكاتبها في كاليفورنيا.
















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