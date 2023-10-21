واتساب يختبر ميزة الفويس نوت ذاتية الحذف.. كل ما تحتاج معرفته

(MENAFN
- Youm7) كشف تقرير حديث عن أن تطبيق واتساب يختبر حاليًا ميزة جديدة، وهي "اختفاء" الملاحظات الصوتية التي لا يمكن الاستماع إليها إلا مرة واحدة، حيث تم الكشف عن التحديث الأخير بواسطة WABetaInfo، وهو موقع ويب مخصص لأخبار التطبيق.
وتم تقديم الرسائل الصوتية لأول مرة في عام 2013، ومنذ ذلك الحين أصبحت أداة أساسية للعديد من المستخدمين، حيث يتم إرسال الرسائل أثناء التنقل أو عندما لا تكون الرسائل النصية التقليدية كافية، وفي عام 2021، قدمت شركة Meta مالك تطبيق واتساب ميزة "العرض مرة واحدة" للصور ومقاطع الفيديو، مما يعني أنه بمجرد أن يفتح المستلم الرسالة، فإنها تختفي إلى الأبد.
واعتبر البعض هذه الخطوة بمثابة خطوة كبيرة فيما يتعلق بالخصوصية - مما يعني أنه لا يمكن إعادة توجيه الصور أو مقاطع الفيديو - ولكنها مثيرة للقلق من قبل الآخرين، كما هو الحال في حالة مشاركة محتوى صريح غير مرغوب فيه ثم اختفائه.
ومن خلال إضافة ميزة "العرض مرة واحدة" إلى الملاحظات الصوتية، سيتمتع المستخدمون بنفس مستوى الخصوصية، مع العلم أنه يمكن سماع الرسالة مرة واحدة فقط، ولا يمكن إرسالها إلى أي شخص آخر.
وهو يعمل في كلا الاتجاهين، حيث لا يتمكن الشخص الذي يرسل الملاحظة الصوتية من الاستماع إلى التسجيل مرة أخرى - وهي أخبار سيئة لمزيد من المستخدمين المصابين بجنون العظمة الذين يريدون التحقق مرة أخرى من صوتهم.
ويقال إن المستخدمين الذين يختبرون الإصدار التجريبي حاليًا يمكنهم تجربة الميزة من خلال النقر على أيقونة "1" الصغيرة التي تظهر على يمين رمز موجة الملاحظة الصوتية عند التسجيل - وهو نفس الرمز الذي يظهر عند إرسال صورة أو مقطع فيديو للعرض مرة واحدة.
أشارت التقارير السابقة إلى أنه سيتم أيضًا طرح ميزة العرض مرة واحدة في الرسائل النصية، ولكن لا يبدو أن هناك أي أخبار أخرى حول موعد وصول الوظيفة أو ما إذا كانت ستصل.
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