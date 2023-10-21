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واتساب يختبر ميزة الفويس نوت ذاتية الحذف.. كل ما تحتاج معرفته

10/21/2023 3:01:12 PM
(MENAFN- Youm7) كشف تقرير حديث عن أن تطبيق واتساب يختبر حاليًا ميزة جديدة، وهي "اختفاء" الملاحظات الصوتية التي لا يمكن الاستماع إليها إلا مرة واحدة، حيث تم الكشف عن التحديث الأخير بواسطة WABetaInfo، وهو موقع ويب مخصص لأخبار التطبيق.



وتم تقديم الرسائل الصوتية لأول مرة في عام 2013، ومنذ ذلك الحين أصبحت أداة أساسية للعديد من المستخدمين، حيث يتم إرسال الرسائل أثناء التنقل أو عندما لا تكون الرسائل النصية التقليدية كافية، وفي عام 2021، قدمت شركة Meta مالك تطبيق واتساب ميزة "العرض مرة واحدة" للصور ومقاطع الفيديو، مما يعني أنه بمجرد أن يفتح المستلم الرسالة، فإنها تختفي إلى الأبد.



واعتبر البعض هذه الخطوة بمثابة خطوة كبيرة فيما يتعلق بالخصوصية - مما يعني أنه لا يمكن إعادة توجيه الصور أو مقاطع الفيديو - ولكنها مثيرة للقلق من قبل الآخرين، كما هو الحال في حالة مشاركة محتوى صريح غير مرغوب فيه ثم اختفائه.



ومن خلال إضافة ميزة "العرض مرة واحدة" إلى الملاحظات الصوتية، سيتمتع المستخدمون بنفس مستوى الخصوصية، مع العلم أنه يمكن سماع الرسالة مرة واحدة فقط، ولا يمكن إرسالها إلى أي شخص آخر.



وهو يعمل في كلا الاتجاهين، حيث لا يتمكن الشخص الذي يرسل الملاحظة الصوتية من الاستماع إلى التسجيل مرة أخرى - وهي أخبار سيئة لمزيد من المستخدمين المصابين بجنون العظمة الذين يريدون التحقق مرة أخرى من صوتهم.



ويقال إن المستخدمين الذين يختبرون الإصدار التجريبي حاليًا يمكنهم تجربة الميزة من خلال النقر على أيقونة "1" الصغيرة التي تظهر على يمين رمز موجة الملاحظة الصوتية عند التسجيل - وهو نفس الرمز الذي يظهر عند إرسال صورة أو مقطع فيديو للعرض مرة واحدة.



أشارت التقارير السابقة إلى أنه سيتم أيضًا طرح ميزة العرض مرة واحدة في الرسائل النصية، ولكن لا يبدو أن هناك أي أخبار أخرى حول موعد وصول الوظيفة أو ما إذا كانت ستصل.












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