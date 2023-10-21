كل ما تريد معرفته عن إصدار Ios 17.1 لطرازات أيفون 15

MENAFN - Youm7) أصدرت شركة آبل الإصدار الثاني المرشح من نظام التشغيل iOS 17.1، خصيصًا لمجموعة آيفون 15، يحل إصدار RC الجديد هذا، برقم الإصدار 21B77، محل إصدار RC السابق 21B74، الذي تم إصداره في 10 أكتوبر واستبدل الإصدار الذي تم إصداره في 3 أكتوبر.لاحظ أن هذا الإصدار المرشح لنظام iOS 17.1 يتم طرحه على آيفون 15، ولن يكون متاحًا للطرز الأخرى، وإذا كنت مطورًا مسجلاً، فيمكنك الوصول إلى الإصدار التجريبي من iOS 17.1 باتباع الخطوات التالية:- انتقل إلى تطبيق الإعدادات، وحدد "تحديث البرنامج"> - اضغط على "تحديثات بيتا"، وقم بتشغيل خيار ‌iOS 17 أو iPadOS 17‌ بيتا للمطورين. - بعد ذلك، عندما يتم تصنيف الإصدار المرشح، سوف تتلقاه على جهاز iPhone الخاص بك.تحديث iOS 17.1 لأجهزة آيفون.. ما الجديد؟

يقدم iOS 17.1 ميزة جديدة حيث يمكن للمستخدمين الأغاني والألبومات وقوائم التشغيل والفنانين المفضلة وغيرها.



كذلك سيتم إضافة المحتوى المفضل إلى المكتبة واستخدامه للاقتراحات، كذلك يمكن للمستخدمين تفضيل المحتوى من شاشة القفل باستخدام أداة التشغيل، بالإضافة إلى اقتراحات الأغاني عند بدء قائمة التشغيل.مع iOS 17.1 يمكن إكمال عمليات نقل AirDrop عبر الإنترنت، مما يلغي الحاجة إلى القرب، كما يمكن لساعة Apple Watch التي تعمل بنظام watchOS 10.1 استخدام NameDrop مع جهاز iPhone يعمل بنظام iOS 17.1.علاوة على ذلك، يضمن iOS 17.1 على iPhone 15 Pro عدم تنشيط الكاميرا أو المصباح عندما يكون الجهاز في الجيب.تشتمل الميزات الجديدة الأخرى على مؤشر مصباح يدوي في Dynamic Island للطرز غير iPhone 15 Pro، بالإضافة إلى تقديم ميزة Wallet في iOS 17.1 والتي تمكن مستخدمي بطاقة Discover في الولايات المتحدة والموجودين في المملكة المتحدة من توصيل بنوكهم لعرض أرصدتهم ومعاملاتهم.يتضمن التحديث الأخير لجهاز iPadالتوافق مع قلم Apple Pencil الجديد الذي يعمل بمنفذ USB-C. قد يعالج هذا الإصدار حالات إيقاف تشغيل الأجهزة أثناء الليل، والتي أبلغ عنها بعض مستخدمي iPhone 15.