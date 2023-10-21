مصر .. وفاة مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية وأمين صندوق تحيا مصر

توفي اللواء أركان حرب محمد أمين نصر مستشار رئيس المصري للشؤون المالية وأمين صندوق تحيا مصر.

ونعى الإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب، اللواء محمد أمين الذي وافته المنية اليوم.

واستذكر الإمام الأكبر في نعيه تعاون اللواء الراحل محمد أمين مع الأزهر من خلال بيت الزكاة والصدقات المصري، وحرصه على خدمة الفقراء والمحتاجين، وتيسير عمل القوافل الإنسانية والإغاثية.

ودعا شيخ الأزهر أن يجعل ما قدمه من أعمال الخير شفيعا له وأن يتغمده الله بواسع رحمته ومغفرته وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما نعى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ببالغ الحزن والأسى اللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر، والذى وافته المنية اليوم.

وتقدم وزير الشباب والرياضة بخالص التعازى والمواساة لأسرة الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقال الدكتور أشرف صبحي: "لقد فقدت مصر أحد أبنائها المخلصين، ورمز من رموزها الوطنيين، وأيقونة للتفاني والتضحية والعمل الجاد في خدمة الوطن، وقدم جهوداً استثنائية في مسيرته العسكرية والإدارية".

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 27 يونيو 2019 - قرارا جمهوريا رقم 291 لسنة 2019، بتعيين محمد أمين ابراهيم عبد النبي نصر مستشارا لرئيس الجمهورية للشئون المالية لمدة عام اعتبارا من 14يونيو 2019.