لعبة Spider-Man 2 الجديدة من مارفل.. الانطباعات الأولى

MENAFN - Youm7) هل أنت مستعد للعودة إلى عالم Marvel's Spider-Man 2 النابض بالحياة؟ هذه المرة، لا يوجد سبايدرمان واحد، بل اثنان - بيتر باركر ومايلز موراليس - في نيويورك أكبر من ذي قبل، فمن القتال المثير إلى استكشاف مدينة نيويورك المعاد إنشاؤها بشكل مذهل، تحتوي هذه اللعبة على كل شيء، وقد رصد موقع gadgetsnow الهندى، أبرز التفاصيل عن اللعبة.يعود Marvel's Spider-Man 2 بعد تسعة أشهر من أحداث مايلز موراليس، لقد تغيرت المدينة، وكذلك تغير أبطالنا، بيتر باركر ومايلز موراليس، حيث يتعامل بيتر مع خسارة العمة ماي وعودة هاري أوزبورن، ويبحث مايلز عن طريقه ويجب عليه محاربة السيد سلبي، فيما يعمل Kraven the Hunter و Lizard و Venom على تعقيد الأمور، ولكن لديهم مشاكل أكبر يجب معالجتها - الأشرار في مدينة نيويورك. الرجلان العنكبوتيان "المذهلان" بيتر ومايلز موجودان هنا لإنقاذ الموقف، ويمكنك التبديل بينهما في لمح البصر، بشكل أسرع للغاية، حيث إن وجود اثنين من Spider-Men هو متعة مضاعفة، ومع آليات القتال المحسنة، سوف ترغب في ألا تنتهي المتعة أبدًا.ويضيف كل سبايدر مان لمسته الشخصية إلى القتال، حيث تزيد الهجمات الناجحة من تركيزك، وتتيح لك إطلاق العنان لحركات خاصة تخطف الأنفاس، ويضيف نظام التفادي الخاص باللعبة مستوى جديدًا من التحدي، كما أن التخصيص ممكن من خلال شجرة المهارات، وهناك منحنى تعليمي بسيط، لكن اللعبة تحافظ على الإثارة وتتركك تتوق إلى المزيد من الحركة على شبكة الإنترنت!نيويورك أكبر وأفضل

لقد كان التأرجح عبر مانهاتن بشخصية Spider-Man أمرًا مبهجًا دائمًا، لكن Spider-Man 2 تنقل هذه الإثارة إلى المستوى التالي من خلال إضافة بروكلين وكوينز وكوني آيلاند الشهيرة، مما يجعل الخريطة أكبر بمرتين.



وبالإضافة إلى ذلك، تم تقديم أجنحة الشبكة، مما يسمح لك بالتحليق مثل بطل الطيور، مع إضافة أحياء جديدة وهندستها المعمارية الفريدة، يبدو عالم Spider-Man أكثر حيوية، حتى لو تم استبدال ناطحات السحاب بأحياء مريحة، إنها مدينة نيويورك الافتراضية الأكثر روعة التي يمكنك استكشافها، وما عليك سوى التنقل عبر شبكة الويب عبر جميع أنحاء المدينة.أما بالنسبة للأشرار، فإن ساندمان هو أول من ظهر، ثم يأتي Kraven the Hunter، وVenom موجود أيضًا، كما عاد السيد Negative مع عدد قليل من الأعداء الآخرين من أول عنوانين.وأفضل ما في اللعبة حتى الآن هو العمل الجماعي بين بيتر ومايلز، حيث يكمل كل منهما الآخر بشكل مثالي، وبالإضافة إلى ذلك، تم تحديث نظام القتال بميزات جديدة، وأصبح التنقل على شبكة الإنترنت عبر مدينة نيويورك أكثر إثارة من ذي قبل، مما يمنح اللاعب تجربة Spider-Man الكاملة.ويبدو Spider-Man 2 وكأنه تطور باهظ في الساعات القليلة الأولى، وليس مجرد "تكملة" أخرى، ومع ذلك، فإن الجزء الثاني من Spider-Man 2 لديه الكثير ليحققه.