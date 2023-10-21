المشي يقي من مضاعفات ما بعد الجراحة

أظهر المرضى الذين سجلوا المزيد من نشاط المشي قبل الجراحة، بغض النظر عن مدى تعقيد العملية أو حالتهم الصحية، انخفاضاً بنسبة 51% في احتمالات حدوث مضاعفات ما بعد الجراحة مقارنة بالمرضى الأقل نشاطاً، وفقاً لنتائج بحث تم تقديمه في المؤتمر السريري للكلية الأمريكية للجراحين.

وتحدث مضاعفات ما بعد الجراحة عادة في حوالي 30% من المرضى، وحوالي نصف جميع المضاعفات تحدث بعد مغادرة المريض للمستشفى.

وخضع المشاركون لمجموعة واسعة من العمليات، بما في ذلك الجراحة العامة وجراحة العظام وجراحة الأعصاب، وكان متوسط أعمارهم 57 عاماً، وشكّلت النساء 74.7% من المشاركين.

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