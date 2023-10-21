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حاسبة ذكية للنجاة من السرطان

10/21/2023 3:01:10 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

طوّر مركز ماكجو الطبي بجامعة نورث وسترن في شيكاغو أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، لتقدير فرص مريض السرطان الذي تم تشخيصه حديثاً في البقاء على قيد الحياة على المدى الطويل، وفقاً للدراسة المنشورة بالمؤتمر السريري للكلية الأمريكية للجراحين.

وأظهر النموذج الأولي لآلة حاسبة بقاء السرطان على قيد الحياة، الذي تم تطويره باستخدام التعلم الآلي، أنه بالنسبة لكل نوع من أنواع السرطان الثلاثة التي تم اختبارها، هناك عوامل أكثر من مرحلة السرطان تؤثر بشكل كبير على بقاء المرضى على قيد الحياة.

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