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بثنائية في مرمى برايتون..مانشستر سيتي يستعيد صدارة الدوري الإنجليزي من ليفربول

10/21/2023 3:01:08 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

استعاد مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفضل الفوز على ضيفه برايتون 2 /1 اليوم السبت في المرحلة التاسعة للمسابقة.

وكان ليفربول صعد إلى الصدارة مؤقتا بتغلبه على ضيفه إيفرتون 2 /صفر في ديربي ميرسيسايد.

وفي باقي المباريات فاز نيوكاسل يونايتد على ضيفه كريستال بالاس 4/ صفر وبرنتفورد على ضيفه بيرنلي 3 /صفر ووولفرهامبتون على مضيفه بورنموث 2 /1 وتعادل نوتينجهام فورست مع ضيفه لوتون تاون 2 /2.

ورفع سيتي حامل اللقب رصيده في الصدارة إلى 21 نقطة بفارق نقطة واحدة عن ليفربول وتوتنهام وارسنال.

ويلتقي ارسنال في وقت لاحق اليوم مع مضيفه تشيلسي فيما يلتقي توتنهام بعد غد الاثنين مع ضيفه فولهام.

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