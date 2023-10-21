نيوكاسل يستعيد نغمة الانتصارات ويدك حصون كريستال بالاس برباعية نظيفة

(MENAFN
- Al-Bayan)
استعاد نيوكاسل نغمة الانتصارات بفوز كبير على ضيفه كريستال بالاس برباعية نظيفة بالدوري الإنجليزي.
سجل ياكوب ميرفي هدفا ولعب تمريرتين حاسمتين في فوز نيوكاسل يونايتد 4-صفر على كريستال بالاس اليوم السبت ليرتقي إلى المركز الخامس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
ومهد ميرفي الطريق أمام نيوكاسل عندما سجل هدفا في الدقيقة الرابعة من تسديدة مباشرة رائعة. وأهدر نيوكاسل عدة فرص قبل أن يلعب ميرفي تمريرة حاسمة استغلها أنتوني جوردن لمضاعفة تقدم فريقه في الدقيقة 44.
وأضاف لاعب الوسط شون لونجستاف الهدف الثالث في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول الذي أخفق فيه كريستال بالاس في اطلاق أي تسديدة على المرمى.
وجاءت محاولته الأولى على المرمى في الدقيقة 66 قبل دقيقة واحدة من تسجيل كالوم ويلسون الهدف الرابع مستغلا لمسة مهارية من ميرفي.
ويحتل نيوكاسل المركز الخامس برصيد 16 نقطة، بفارق خمس نقاط خلف مانشستر سيتي المتصدر وأربع أمام بالاس صاحب المركز 11.
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