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نيوكاسل يستعيد نغمة الانتصارات ويدك حصون كريستال بالاس برباعية نظيفة

10/21/2023 3:01:08 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

استعاد نيوكاسل نغمة الانتصارات بفوز كبير على ضيفه كريستال بالاس برباعية نظيفة بالدوري الإنجليزي.

سجل ياكوب ميرفي هدفا ولعب تمريرتين حاسمتين في فوز نيوكاسل يونايتد 4-صفر على كريستال بالاس اليوم السبت ليرتقي إلى المركز الخامس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ومهد ميرفي الطريق أمام نيوكاسل عندما سجل هدفا في الدقيقة الرابعة من تسديدة مباشرة رائعة. وأهدر نيوكاسل عدة فرص قبل أن يلعب ميرفي تمريرة حاسمة استغلها أنتوني جوردن لمضاعفة تقدم فريقه في الدقيقة 44.

وأضاف لاعب الوسط شون لونجستاف الهدف الثالث في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول الذي أخفق فيه كريستال بالاس في اطلاق أي تسديدة على المرمى.

وجاءت محاولته الأولى على المرمى في الدقيقة 66 قبل دقيقة واحدة من تسجيل كالوم ويلسون الهدف الرابع مستغلا لمسة مهارية من ميرفي.

ويحتل نيوكاسل المركز الخامس برصيد 16 نقطة، بفارق خمس نقاط خلف مانشستر سيتي المتصدر وأربع أمام بالاس صاحب المركز 11.

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