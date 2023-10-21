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رباعي الحمرية للتجديف يمثل منتخب الإمارات في بطولة آسيا بتايلاند

10/21/2023 3:01:07 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تمكن 4 من لاعبي فريق الحمرية للتجديف من اجتياز اختبارات تمثيل منتخب الإمارات في بطولة آسيا للتجديف الأولمبي التي ستحتضنها تايلاند خلال ديسمبر المقبل، علما بأن الاختبارات التي اقيمت“ السبت“ جاءت تحت إشراف اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث.

وضمن لاعب الحمرية تريم الشامسي تمثيل المنتخب الوطني، بعد تصدره سباق رجال أقل من 23 سنة بزمن قدره 10 دقائق.

وفي سباق الناشئين، تمكن ثلاثي الحمرية حمد الشامسي (المركز الأول 8:30) وسلطان الشامسي (المركز الثاني 8:31) ثم ذياب العوضي (المركز الثالث 9:30) من التأهل لتمثيل الإمارات.

وأعرب لاعبو "عنابي" التجديف عن سعادتهم بعد نجاحهم في اختبارات تمثيل المنتخب الوطني، كما أكدوا أنهم سيعملون من الآن وبكل جد، حتى يكونوا في كامل الجاهزية لرفع علم الدولة في تايلاند.

وأثنى سالم الخيال، عضو مجلس إدارة نادي الحمرية رئيس لجنة الألعاب الفردية ورعاية الموهوبين، على إنجاز لاعبي تجديف النادي، مشددا على ضرورة التحضير بشكل جيد للبطولة الآسيوية من أجل تمثيل مُشرف لمنتخب الإمارات.

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