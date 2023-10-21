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شاهد.. رد فعل رونالدو على مفاجأة جماهير النصر السعودي

10/21/2023 3:01:07 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


ظهرت ملامح السعادة على وجه كريستيانو رونالدو بعدما فاجأته جماهير فريقه النصر برفع "تيفو" مميز احتفاء بالأرقام القياسية التي حققها النجم البرتغالي مؤخرا مع منتخب بلاده.

وكان رونالدو حقق إنجازا قياسيا منتصف الأسبوع الماضي عندما بات أول لاعب في التاريخ يتجاوز حاجز الـ200 مباراة دولية.

وقبل بداية مباراة النصر ضد ضيفه ضمك مساء اليوم السبت ضمن منافسات الأسبوع العاشر من الدوري السعودي، رفعت جماهير "العالمي"، تيفو يحمل صورة رونالدو وهو يرتدي زي المحاربين القدماء، وعلى الجانب رقم 200، في إشارة لعدد المباريات الدولية التي تخطاها "الدون".

وأظهر رونالدو حالة من السعادة وفقا لروسيا اليوم بتلك اللافتة، حيث وجه التحية لجماهير النصر الموجودة في ملعب "الأول بارك".وكان من المقرر أن ترفع جماهير النصر "تيفو" آخر لرونالدو مع كلمة "GOAT 7" (أعظم لاعب في التاريخ) لكنها لم تتمكن من ذلك لعدم امتلاء كل جنبات الملعب.


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